Live voetbal

Pittig statement Rotterdam Radicals richting Hartman na Ajax-flirt

Quilindschy Hartman emotioneel bij Feyenoord-wissel
Foto: © Imago
17 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 december 2025, 09:47   Bijgewerkt: 12:23

Quilindschy Hartman is de gebeten hond bij de Rotterdam Radicals. Hoewel de oud-Feyenoorder een streep zette door een overgang naar aartsrivaal Ajax, doet de supportersclub een pittig statement de deur uit op social media.

Hartman hield de gemoederen afgelopen dagen flink bezig. Onder meer Fabrizio Romano meldde zondag dat Ajax de linksback van Burnley graag wilde huren, waarna De Telegraaf wist te bevestigen dat Hartman zélf openstond voor een overgang naar Amsterdam. De verdediger, die vrijwel zijn hele jeugdopleiding genoot bij Feyenoord en daar doorbrak als prof, zou geïnteresseerd zijn in een huurdeal. Dat zou hem mogelijk meer speeltijd opleveren in aanloop naar het WK 2026.

Artikel gaat verder onder video

Maandag kwam er aan alle perikelen een einde, nadat Voetbal International meldde dat Hartman afziet van een transfer. De linksback heeft een rijk verleden bij Feyenoord en besloot mede daarom niet naar de aartsrivaal uit Amsterdam te willen. Momenteel denkt de verdediger na over andere opties.

Pittig statement Rotterdam Radicals

Toch zijn de Rotterdam Radicals niet blij met de gang van zaken. “Dus eerst interesse tonen en praten met de aartsrivaal, en als de reacties toch wat heftiger zijn dan verwacht toch maar terugkrabbelen?”, begint de supportersgroep een statement op Instagram.

“Je bent niet meer geloofwaardig, Quilindschy. Als jij ooit nog met open armen ontvangen wil worden in de Kuip, zal je met betere uitleg moeten komen”, valt er vervolgens te lezen.

➡️ Meer nieuws over Hartman

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Quilindschy Hartman

Transfer Hartman naar Ajax van de baan

  • Gisteren, 21:43
  • Gisteren, 21:43
Peter Bosz en Jordi Cruijff

Cruijff kan Bosz niet overtuigen voor Ajax te kiezen

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
Ajax-spits Wout Weghorst

Weghorst scheurde enkelband volledig af en mikt op rentree tegen AZ

  • Gisteren, 20:02
  • Gisteren, 20:02
11 17 reacties
Reageren
17 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.947 Reacties
932 Dagen lid
15.953 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hartman is bang voor de supporters als hij zo graag naar ajax gewild had had ik een middenvelder opgestoken als er een speler van ajax naar feyenoord gaat levert het minder drama op als van feyenoord naar ajax

Voor altijd de eerste
63 Reacties
851 Dagen lid
221 Likes
Voor altijd de eerste
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ Positievo, heeft niets met simpele zielen te maken. Een echte Feyenoorder gaat never nooit niet naar die club uit de hoofdstad.

Colin
77 Reacties
1.190 Dagen lid
830 Likes
Colin
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@dilima1966 Juist je moet schijt hebben aan dit soort simpele zielen. Justitie moet ook keihard gaan optreden tegen dit soort gasten. Bedreigen van voetballers om dat hun keuze je niet aanstaat, zou moeten resulteren in minimaal 8 jaar celstraf.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 vraag dat maar aan Vermeer. Een pop aan een strop, doodsbedreigingen en zelfs bij het darten kwam het voorbij. Zowel bij Feyenoord als bij Ajax is het een klein groepje simpele zielen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 helaas levert het beide een hoop onnodige drama op. Daar zijn voor beide kanten voorbeelden van. Beide onnodig, maar helaas wel dat de realiteit waarin we leven.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voor altijd de eerste ik zit al ruim 20 jaar in de Kuip maar heb nog nooit een eigen speler bedreigd. Het is voor Hartman een carrière, dat hij zich voor zichzelf clubs laat afvallen is prima maar Rotterdam Radicals hebben niks met die keuze te maken

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voor altijd de eerste Want? Definieert een echte Feyenoorder zich puur door niet naar een bepaalde clubs te willen? Voor mij is dat niet een voorwaarde om een echte Feyenoorder te mogen zijn. Bepaalde groepen bepalen toch niet welke carrière keuzes een speler maakt? Dat is aan de speler zelf, want het is zijn carrière.

Vriendje Stokvis
1.707 Reacties
467 Dagen lid
8.666 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is dat zo? Ik heb Kenneth Vermeer als pop ook weleens een keer aan een galg zien hangen in het stadion. Maar dat kan wel dus. Dat is geen probleem.

Voor altijd de eerste
63 Reacties
851 Dagen lid
221 Likes
Voor altijd de eerste
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ klantenservice, Want? Voor mij is dat wel een voorwaarde. En uiteraard ben ik het eens dat hij niet aangevallen moet worden door bepaalde personen/groeperingen als hij wel gaat.

Voor altijd de eerste
63 Reacties
851 Dagen lid
221 Likes
Voor altijd de eerste
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Positievo, ik kom al langer dan 50 jaar in De Kuip en heb ook nog nooit een eigen speler bedreigd. Was ook meer een reactie op het simpele zielen verhaal. Je kan het ook ergens helemaal niet mee eens zijn zonder bedreigingen enz. aan het adres van in dit geval Hartman.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Colin zeker eens dat hij schijt moet hebben en dat zwaardere straffen passend zijn, maar dat is juridisch lastig in te passen. Feyenoord en Ajax wilden graag zwaardere straffen voor de hooligans, helaas is dat tegen gehouden. Verder is 8 jaar celstraf voor een toetsenbord held ook wel wat veel.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voor altijd de eerste Omdat ik het belangrijker vind hoe hij zich inzet voor de club. Langere tijd spelen voor de club, doorkomen vanuit de jeugd, altijd 200% geven voor de club, inzet voor de club en stad en de club blijven volgen ook als ze een stap elders hebben gemaakt zijn voor mij belangrijkere punten om als speler een 'echte feyenoorder' te zijn dan alleen de clubkeuze in een later stadium van een carrière. Zeker als Feyenoord in die fase geen interesse heeft. Maar ik mis nog je antwoord op m'n vorige vraag. Waarom is het voor jou zo omtzettend belangrijk dat een speler niet voor ajax mag kiezen, dat hij zich anders nooit een echte Feyenoorder mag noemen?

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Gelukkig hoeft een speler zich niet te verantwoorden richting dit soort groepen. Als hij zijn oude niveau van voor zijn blessure weer weet te halen en behouden op latere leeftijd, dan is hij wat mij betreft gewoon welkom in een latere fase van zijn carrière.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wat een simpele zielen zijn het toch. Deze jongen heeft meer voor de club gedaan dan zij ooit zullen doen. Als we dit stuk toch weg konden halen bij het voetbal werd de wereld een stuk mooier

ERIMIR
4.229 Reacties
541 Dagen lid
39.298 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Triest van die supporters om met zo'n statement te komen. Ik vind Hartman na zijn zware blessure trouwens ook geen topper en hij is ook niet beter dan Wijndal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.947 Reacties
932 Dagen lid
15.953 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hartman is bang voor de supporters als hij zo graag naar ajax gewild had had ik een middenvelder opgestoken als er een speler van ajax naar feyenoord gaat levert het minder drama op als van feyenoord naar ajax

Voor altijd de eerste
63 Reacties
851 Dagen lid
221 Likes
Voor altijd de eerste
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ Positievo, heeft niets met simpele zielen te maken. Een echte Feyenoorder gaat never nooit niet naar die club uit de hoofdstad.

Colin
77 Reacties
1.190 Dagen lid
830 Likes
Colin
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@dilima1966 Juist je moet schijt hebben aan dit soort simpele zielen. Justitie moet ook keihard gaan optreden tegen dit soort gasten. Bedreigen van voetballers om dat hun keuze je niet aanstaat, zou moeten resulteren in minimaal 8 jaar celstraf.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 vraag dat maar aan Vermeer. Een pop aan een strop, doodsbedreigingen en zelfs bij het darten kwam het voorbij. Zowel bij Feyenoord als bij Ajax is het een klein groepje simpele zielen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 helaas levert het beide een hoop onnodige drama op. Daar zijn voor beide kanten voorbeelden van. Beide onnodig, maar helaas wel dat de realiteit waarin we leven.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voor altijd de eerste ik zit al ruim 20 jaar in de Kuip maar heb nog nooit een eigen speler bedreigd. Het is voor Hartman een carrière, dat hij zich voor zichzelf clubs laat afvallen is prima maar Rotterdam Radicals hebben niks met die keuze te maken

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voor altijd de eerste Want? Definieert een echte Feyenoorder zich puur door niet naar een bepaalde clubs te willen? Voor mij is dat niet een voorwaarde om een echte Feyenoorder te mogen zijn. Bepaalde groepen bepalen toch niet welke carrière keuzes een speler maakt? Dat is aan de speler zelf, want het is zijn carrière.

Vriendje Stokvis
1.707 Reacties
467 Dagen lid
8.666 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is dat zo? Ik heb Kenneth Vermeer als pop ook weleens een keer aan een galg zien hangen in het stadion. Maar dat kan wel dus. Dat is geen probleem.

Voor altijd de eerste
63 Reacties
851 Dagen lid
221 Likes
Voor altijd de eerste
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ klantenservice, Want? Voor mij is dat wel een voorwaarde. En uiteraard ben ik het eens dat hij niet aangevallen moet worden door bepaalde personen/groeperingen als hij wel gaat.

Voor altijd de eerste
63 Reacties
851 Dagen lid
221 Likes
Voor altijd de eerste
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Positievo, ik kom al langer dan 50 jaar in De Kuip en heb ook nog nooit een eigen speler bedreigd. Was ook meer een reactie op het simpele zielen verhaal. Je kan het ook ergens helemaal niet mee eens zijn zonder bedreigingen enz. aan het adres van in dit geval Hartman.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Colin zeker eens dat hij schijt moet hebben en dat zwaardere straffen passend zijn, maar dat is juridisch lastig in te passen. Feyenoord en Ajax wilden graag zwaardere straffen voor de hooligans, helaas is dat tegen gehouden. Verder is 8 jaar celstraf voor een toetsenbord held ook wel wat veel.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voor altijd de eerste Omdat ik het belangrijker vind hoe hij zich inzet voor de club. Langere tijd spelen voor de club, doorkomen vanuit de jeugd, altijd 200% geven voor de club, inzet voor de club en stad en de club blijven volgen ook als ze een stap elders hebben gemaakt zijn voor mij belangrijkere punten om als speler een 'echte feyenoorder' te zijn dan alleen de clubkeuze in een later stadium van een carrière. Zeker als Feyenoord in die fase geen interesse heeft. Maar ik mis nog je antwoord op m'n vorige vraag. Waarom is het voor jou zo omtzettend belangrijk dat een speler niet voor ajax mag kiezen, dat hij zich anders nooit een echte Feyenoorder mag noemen?

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.876 Reacties
997 Dagen lid
18.694 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Gelukkig hoeft een speler zich niet te verantwoorden richting dit soort groepen. Als hij zijn oude niveau van voor zijn blessure weer weet te halen en behouden op latere leeftijd, dan is hij wat mij betreft gewoon welkom in een latere fase van zijn carrière.

Positievo
62 Reacties
7 Dagen lid
56 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wat een simpele zielen zijn het toch. Deze jongen heeft meer voor de club gedaan dan zij ooit zullen doen. Als we dit stuk toch weg konden halen bij het voetbal werd de wereld een stuk mooier

ERIMIR
4.229 Reacties
541 Dagen lid
39.298 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Triest van die supporters om met zo'n statement te komen. Ik vind Hartman na zijn zware blessure trouwens ook geen topper en hij is ook niet beter dan Wijndal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel