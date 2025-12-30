Quilindschy Hartman is de gebeten hond bij de Rotterdam Radicals. Hoewel de oud-Feyenoorder een streep zette door een overgang naar aartsrivaal Ajax, doet de supportersclub een pittig statement de deur uit op social media.
Hartman hield de gemoederen afgelopen dagen flink bezig. Onder meer Fabrizio Romano meldde zondag dat Ajax de linksback van Burnley graag wilde huren, waarna De Telegraaf wist te bevestigen dat Hartman zélf openstond voor een overgang naar Amsterdam. De verdediger, die vrijwel zijn hele jeugdopleiding genoot bij Feyenoord en daar doorbrak als prof, zou geïnteresseerd zijn in een huurdeal. Dat zou hem mogelijk meer speeltijd opleveren in aanloop naar het WK 2026.
Maandag kwam er aan alle perikelen een einde, nadat Voetbal International meldde dat Hartman afziet van een transfer. De linksback heeft een rijk verleden bij Feyenoord en besloot mede daarom niet naar de aartsrivaal uit Amsterdam te willen. Momenteel denkt de verdediger na over andere opties.
Toch zijn de Rotterdam Radicals niet blij met de gang van zaken. “Dus eerst interesse tonen en praten met de aartsrivaal, en als de reacties toch wat heftiger zijn dan verwacht toch maar terugkrabbelen?”, begint de supportersgroep een statement op Instagram.
“Je bent niet meer geloofwaardig, Quilindschy. Als jij ooit nog met open armen ontvangen wil worden in de Kuip, zal je met betere uitleg moeten komen”, valt er vervolgens te lezen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@dilima1966 Juist je moet schijt hebben aan dit soort simpele zielen. Justitie moet ook keihard gaan optreden tegen dit soort gasten. Bedreigen van voetballers om dat hun keuze je niet aanstaat, zou moeten resulteren in minimaal 8 jaar celstraf.
@dilima1966 helaas levert het beide een hoop onnodige drama op. Daar zijn voor beide kanten voorbeelden van. Beide onnodig, maar helaas wel dat de realiteit waarin we leven.
@Voor altijd de eerste ik zit al ruim 20 jaar in de Kuip maar heb nog nooit een eigen speler bedreigd. Het is voor Hartman een carrière, dat hij zich voor zichzelf clubs laat afvallen is prima maar Rotterdam Radicals hebben niks met die keuze te maken
@Voor altijd de eerste Want? Definieert een echte Feyenoorder zich puur door niet naar een bepaalde clubs te willen? Voor mij is dat niet een voorwaarde om een echte Feyenoorder te mogen zijn. Bepaalde groepen bepalen toch niet welke carrière keuzes een speler maakt? Dat is aan de speler zelf, want het is zijn carrière.
@Positievo, ik kom al langer dan 50 jaar in De Kuip en heb ook nog nooit een eigen speler bedreigd. Was ook meer een reactie op het simpele zielen verhaal. Je kan het ook ergens helemaal niet mee eens zijn zonder bedreigingen enz. aan het adres van in dit geval Hartman.
@Colin zeker eens dat hij schijt moet hebben en dat zwaardere straffen passend zijn, maar dat is juridisch lastig in te passen. Feyenoord en Ajax wilden graag zwaardere straffen voor de hooligans, helaas is dat tegen gehouden. Verder is 8 jaar celstraf voor een toetsenbord held ook wel wat veel.
@Voor altijd de eerste Omdat ik het belangrijker vind hoe hij zich inzet voor de club. Langere tijd spelen voor de club, doorkomen vanuit de jeugd, altijd 200% geven voor de club, inzet voor de club en stad en de club blijven volgen ook als ze een stap elders hebben gemaakt zijn voor mij belangrijkere punten om als speler een 'echte feyenoorder' te zijn dan alleen de clubkeuze in een later stadium van een carrière. Zeker als Feyenoord in die fase geen interesse heeft. Maar ik mis nog je antwoord op m'n vorige vraag. Waarom is het voor jou zo omtzettend belangrijk dat een speler niet voor ajax mag kiezen, dat hij zich anders nooit een echte Feyenoorder mag noemen?
Gelukkig hoeft een speler zich niet te verantwoorden richting dit soort groepen. Als hij zijn oude niveau van voor zijn blessure weer weet te halen en behouden op latere leeftijd, dan is hij wat mij betreft gewoon welkom in een latere fase van zijn carrière.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@dilima1966 Juist je moet schijt hebben aan dit soort simpele zielen. Justitie moet ook keihard gaan optreden tegen dit soort gasten. Bedreigen van voetballers om dat hun keuze je niet aanstaat, zou moeten resulteren in minimaal 8 jaar celstraf.
@dilima1966 helaas levert het beide een hoop onnodige drama op. Daar zijn voor beide kanten voorbeelden van. Beide onnodig, maar helaas wel dat de realiteit waarin we leven.
@Voor altijd de eerste ik zit al ruim 20 jaar in de Kuip maar heb nog nooit een eigen speler bedreigd. Het is voor Hartman een carrière, dat hij zich voor zichzelf clubs laat afvallen is prima maar Rotterdam Radicals hebben niks met die keuze te maken
@Voor altijd de eerste Want? Definieert een echte Feyenoorder zich puur door niet naar een bepaalde clubs te willen? Voor mij is dat niet een voorwaarde om een echte Feyenoorder te mogen zijn. Bepaalde groepen bepalen toch niet welke carrière keuzes een speler maakt? Dat is aan de speler zelf, want het is zijn carrière.
@Positievo, ik kom al langer dan 50 jaar in De Kuip en heb ook nog nooit een eigen speler bedreigd. Was ook meer een reactie op het simpele zielen verhaal. Je kan het ook ergens helemaal niet mee eens zijn zonder bedreigingen enz. aan het adres van in dit geval Hartman.
@Colin zeker eens dat hij schijt moet hebben en dat zwaardere straffen passend zijn, maar dat is juridisch lastig in te passen. Feyenoord en Ajax wilden graag zwaardere straffen voor de hooligans, helaas is dat tegen gehouden. Verder is 8 jaar celstraf voor een toetsenbord held ook wel wat veel.
@Voor altijd de eerste Omdat ik het belangrijker vind hoe hij zich inzet voor de club. Langere tijd spelen voor de club, doorkomen vanuit de jeugd, altijd 200% geven voor de club, inzet voor de club en stad en de club blijven volgen ook als ze een stap elders hebben gemaakt zijn voor mij belangrijkere punten om als speler een 'echte feyenoorder' te zijn dan alleen de clubkeuze in een later stadium van een carrière. Zeker als Feyenoord in die fase geen interesse heeft. Maar ik mis nog je antwoord op m'n vorige vraag. Waarom is het voor jou zo omtzettend belangrijk dat een speler niet voor ajax mag kiezen, dat hij zich anders nooit een echte Feyenoorder mag noemen?
Gelukkig hoeft een speler zich niet te verantwoorden richting dit soort groepen. Als hij zijn oude niveau van voor zijn blessure weer weet te halen en behouden op latere leeftijd, dan is hij wat mij betreft gewoon welkom in een latere fase van zijn carrière.