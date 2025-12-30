is de gebeten hond bij de Rotterdam Radicals. Hoewel de oud-Feyenoorder een streep zette door een overgang naar aartsrivaal Ajax, doet de supportersclub een pittig statement de deur uit op social media.

Hartman hield de gemoederen afgelopen dagen flink bezig. Onder meer Fabrizio Romano meldde zondag dat Ajax de linksback van Burnley graag wilde huren, waarna De Telegraaf wist te bevestigen dat Hartman zélf openstond voor een overgang naar Amsterdam. De verdediger, die vrijwel zijn hele jeugdopleiding genoot bij Feyenoord en daar doorbrak als prof, zou geïnteresseerd zijn in een huurdeal. Dat zou hem mogelijk meer speeltijd opleveren in aanloop naar het WK 2026.

Maandag kwam er aan alle perikelen een einde, nadat Voetbal International meldde dat Hartman afziet van een transfer. De linksback heeft een rijk verleden bij Feyenoord en besloot mede daarom niet naar de aartsrivaal uit Amsterdam te willen. Momenteel denkt de verdediger na over andere opties.

Pittig statement Rotterdam Radicals

Toch zijn de Rotterdam Radicals niet blij met de gang van zaken. “Dus eerst interesse tonen en praten met de aartsrivaal, en als de reacties toch wat heftiger zijn dan verwacht toch maar terugkrabbelen?”, begint de supportersgroep een statement op Instagram.

“Je bent niet meer geloofwaardig, Quilindschy. Als jij ooit nog met open armen ontvangen wil worden in de Kuip, zal je met betere uitleg moeten komen”, valt er vervolgens te lezen.