'Ajax heeft vier opties voor opvolging De Lang'

Foto: © Imago
Niels Hassfeld
30 december 2025, 16:58

Kelvin de Lang besloot eerder deze maand te vertrekken als hoofdscout van Ajax, waar hij op 1 januari uit dienst gaat. De Amsterdammers zijn inmiddels druk op zoek naar zijn opvolger. FootballTransfers weet te melden dat er momenteel vier namen op de shortlist staan.

De Lang was sinds augustus 2023 als hoofd scouting verbonden aan Ajax. Daarvoor werkte de 44-jarige Amsterdammer zes jaar lang voor Manchester City, als jeugdscout en later als begeleider van verhuurde spelers. Bij Ajax vervulde hij na het bliksemvertrek van Sven Mislintat bovendien enkele maanden de functie van technisch directeur, tot Alex Kroes in april 2024 aantrad. De Lang was van mening dat er onvoldoende naar de scoutingsafdeling werd geluisterd. Daarnaast zag hij een grotere rol voor zichzelf weggelegd binnen Ajax. Verder zou hij zijn twijfels hebben gehad over de komst van James McConnell en Takehiro Tomiyasu.

Nu Ajax met Jordi Cruijff de nieuwe technisch directeur binnen heeft, kunnen de Amsterdammers op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en nieuwe hoofdscout. De aankomende technisch directeur heeft Joel Lara hiervoor naar voren geschoven. De twee werkten eerder samen bij Maccabi Tel Aviv en FC Barcelona. Ook de naam van Koen Veenstra, het neefje van Frank de Boer, is genoemd, maar hij heeft geen behoefte aan een functie bij Ajax.

Wie wel open staat voor Ajax, is Michel Doesburg, momenteel hoofdscout van FC Twente. Hij was eerder in Amsterdam werkzaam als coördinator jeugdscouting tussen 2018 en 2023, maar vertrok na onenigheid met scout Hans van der Zee. Inmiddels is laatstgenoemde vertrokken bij Ajax, waardoor een terugkeer naar Amsterdam weer een optie is. Een andere optie is Hamzah Sadiek. De directeur van het Litouwse FK Riteriai beveelde eerder Anis Hadj Moussa aan bij Ajax en heeft een verleden als scout bij Cádiz CF, Rayo Vallecano en Patro Eisden, waar hij op zijn 23ste al hoofdscout was.

Een vierde optie voor de opvolging van De Lang is Casimir Westerveld, die momenteel werkzaam is als hoofd jeugdopleiding bij Ajax. Hij is al sinds 2006 werkzaam bij Ajax en is verantwoordelijk voor de doorstroming richting Jong Ajax. Westerveld weet dus goed wat er nodig is om spelers klaar te maken voor het grote werk.

Quilindschy Hartman

Transfer Hartman naar Ajax van de baan

  Gisteren, 21:43
  • Gisteren, 21:43
Peter Bosz en Jordi Cruijff

Cruijff kan Bosz niet overtuigen voor Ajax te kiezen

  Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
Ajax-spits Wout Weghorst

Weghorst scheurde enkelband volledig af en mikt op rentree tegen AZ

  Gisteren, 20:02
  • Gisteren, 20:02
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik zou kiezen voor Michel Doesburg van dit rijtje die is het meeste geschikt daar voor

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik zou kiezen voor Michel Doesburg van dit rijtje die is het meeste geschikt daar voor

