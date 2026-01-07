Live voetbal

Taylor heel dicht bij transfer naar Lazio

Kenneth Taylor met Lazio-logo
Foto: © Imago/Realtimes
7 januari 2026, 14:52   Bijgewerkt: 15:38

Kenneth Taylor lijkt Ajax op korte termijn te gaan verlaten. Volgens Fabrizio Romano en Matteo Morreto is de middenvelder heel dicht bij een transfer naar Lazio, dat hem als vervanger van Mattéo Guendouzi op het oog heeft.

Taylor mikte afgelopen zomer op een vertrek bij Ajax. Het FC Porto van Francesco Farioli had zich in Amsterdam gemeld voor de middenvelder, maar voldeed bij lange na niet aan de vraagprijs. Daardoor begon Taylor het seizoen gewoon in de Johan Cruijff ArenA. Deze winter hoopt hij alsnog zijn transfer te maken.

Waar het Algemeen Dagblad woensdagochtend nog meldde dat een transfer van Taylor op dit moment ‘nog niet in de maak’ is, hangt de vlag er later op de dag heel anders bij. Volgens Moretto en Romano zijn Ajax en Lazio momenteel namelijk in vergevorderde onderhandelingen over een transfer van de middenvelder en is er bijna sprake van een akkoord.

Taylor zou zelf zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar Rome, waar hij de vervanger moet worden van Guendouzi; de Fransman is onderweg naar Fenerbahçe. Volgens Gianluca Di Marzio betaalt de Italiaanse club een bedrag van vijftien miljoen euro voor de middenvelder.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
776 Reacties
1.198 Dagen lid
5.153 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die jongen wordt aan vele clubs gelinkt. Ik hoop dat hij net zo belangrijk wordt waar hij ook terecht komt. Toch vaak een onderschatte, maar zeer waardevolle speler.

Vrij Dag
416 Reacties
598 Dagen lid
552 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

AD lijkt op Aad Taylor kan goed ballen en kan scoren. Bovendien betaalbaar. Als de verhalen kloppen, muv AD dan wordt het dus rond de €20 mln. Verwey die zo te lezen het vaker juist heeft dan anderen zal ons straks het juiste komen vertellen. Ik snap niet waar de transfer van Saibari, Veerman, Babadi (ondergewaardeerd) en Timber blijft

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

