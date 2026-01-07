lijkt Ajax op korte termijn te gaan verlaten. Volgens Fabrizio Romano en Matteo Morreto is de middenvelder heel dicht bij een transfer naar Lazio, dat hem als vervanger van Mattéo Guendouzi op het oog heeft.

Taylor mikte afgelopen zomer op een vertrek bij Ajax. Het FC Porto van Francesco Farioli had zich in Amsterdam gemeld voor de middenvelder, maar voldeed bij lange na niet aan de vraagprijs. Daardoor begon Taylor het seizoen gewoon in de Johan Cruijff ArenA. Deze winter hoopt hij alsnog zijn transfer te maken.

Waar het Algemeen Dagblad woensdagochtend nog meldde dat een transfer van Taylor op dit moment ‘nog niet in de maak’ is, hangt de vlag er later op de dag heel anders bij. Volgens Moretto en Romano zijn Ajax en Lazio momenteel namelijk in vergevorderde onderhandelingen over een transfer van de middenvelder en is er bijna sprake van een akkoord.

Taylor zou zelf zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar Rome, waar hij de vervanger moet worden van Guendouzi; de Fransman is onderweg naar Fenerbahçe. Volgens Gianluca Di Marzio betaalt de Italiaanse club een bedrag van vijftien miljoen euro voor de middenvelder.