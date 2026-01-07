(19) heeft een zware periode achter de rug. De Belgische speler van Ajax heeft zware blessures en operaties achter de rug, waardoor hij zelfs serieus overwoog te stoppen met voetballen.

In de zomer van 2023 maakte Butera voor 1,5 miljoen euro de overstap van de jeugdopleiding van Anderlecht naar Ajax. Een succes werd dat echter niet. In Amsterdam werd hij getroffen door langdurig blessureleed.

Artikel gaat verder onder video

Hij kwam binnen met een blessure, maar hield lange tijd klachten. Zijn eerste officiële wedstrijd speelde Butera pas achttien maanden na zijn overstap naar Ajax. In een uitgebreid interview met Ajax Showtime blikt hij terug op deze zware periode.

"We wisten lang niet wat het probleem was, want op scans was niet veel te zien. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik geopereerd moest worden. Ik was al een jaar geblesseerd en wilde niet onder het mes. Ik heb nog geprobeerd door de pijn heen te spelen, maar het was onmogelijk. Toen besefte ik dat opereren de enige optie was," vertelt hij.

Dat was pittig voor Butera: "Bij de eerste operatie was ik ervan overtuigd dat ik sterker terug zou komen. En dan krijg je de volgende tik. Veertien maanden revalideren voor helemaal niets. Terug bij af. Ik heb me afgevraagd of voetballen nog ging lukken voor mij."

"In mijn hoofd dacht ik al: ik wil stoppen met voetballen. Ik kan en wil het gewoon niet meer. Aan de andere kant ben ik niet voor niets naar Ajax gekomen en het is mijn droom om profvoetballer te worden, maar ik was heel, heel dicht bij stoppen."

Toch besloot hij, na overleg met zijn familie, er nog een keer voor te gaan. De operatie en het herstel verliepen ditmaal goed. Op 7 maart 2025 maakte hij zijn debuut in Jong Ajax: "Het was emotioneel, maar ik was vooral blij. Ik kon niet stoppen met lachen. Het voelde heerlijk. Mijn glimlach verdween maar niet."

Inmiddels maakt de negentienjarige Belg steeds vaker minuten in het shirt van Jong Ajax. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, maar hij overweegt te blijven: "Als Ajax een mooi plan voor me heeft, dan ga ik verlengen."