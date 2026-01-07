hoopt nog altijd op een winters vertrek bij Ajax. Momenteel speelt er echter niets concreets, zo stelt het Algemeen Dagblad. Toch hopen de Amsterdammers erop dat de middenvelder een bedrag van vijftien tot twintig miljoen euro zal opleveren.

Taylor mikte afgelopen zomer op een vertrek bij Ajax. Het FC Porto van Francesco Farioli had zich in Amsterdam gemeld voor de middenvelder, maar voldeed bij lange na niet aan de vraagprijs. Daardoor begon Taylor het seizoen gewoon in de Johan Cruijff ArenA. Deze winter hoopt hij alsnog zijn transfer te maken.

Zolang Taylor nog niet is verkocht, heeft Ajax deze transferperiode nauwelijks wat te besteden, zo stelt het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers kijken momenteel vooral naar huurdeals, waar mogelijk koopopties in opgenomen kunnen worden. De krant schrijft dat Ajax hoopt op een transfersom van vijftien tot twintig miljoen euro voor Taylor, waarna er bij een buitenkans alsnog een aankoop kan worden gedaan.

Momenteel is een transfer van Taylor echter ‘nog niet in de maak’, zo stelt het AD. Ajax zal het voorlopig dus moeten doen met huurtransfers. De middenvelder is overigens niet de enige die mag vertrekken. Ook bij Kian Fitz-Jim, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen en Branco van den Boomen wil Ajax meewerken aan een transfer.