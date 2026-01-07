Live voetbal

Ajax verwacht transfersom van 15 tot 20 miljoen voor Taylor

Kenneth Taylor van Ajax
7 januari 2026, 07:59

Kenneth Taylor hoopt nog altijd op een winters vertrek bij Ajax. Momenteel speelt er echter niets concreets, zo stelt het Algemeen Dagblad. Toch hopen de Amsterdammers erop dat de middenvelder een bedrag van vijftien tot twintig miljoen euro zal opleveren.

Taylor mikte afgelopen zomer op een vertrek bij Ajax. Het FC Porto van Francesco Farioli had zich in Amsterdam gemeld voor de middenvelder, maar voldeed bij lange na niet aan de vraagprijs. Daardoor begon Taylor het seizoen gewoon in de Johan Cruijff ArenA. Deze winter hoopt hij alsnog zijn transfer te maken.

Zolang Taylor nog niet is verkocht, heeft Ajax deze transferperiode nauwelijks wat te besteden, zo stelt het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers kijken momenteel vooral naar huurdeals, waar mogelijk koopopties in opgenomen kunnen worden. De krant schrijft dat Ajax hoopt op een transfersom van vijftien tot twintig miljoen euro voor Taylor, waarna er bij een buitenkans alsnog een aankoop kan worden gedaan.

Momenteel is een transfer van Taylor echter ‘nog niet in de maak’, zo stelt het AD. Ajax zal het voorlopig dus moeten doen met huurtransfers. De middenvelder is overigens niet de enige die mag vertrekken. Ook bij Kian Fitz-Jim, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen en Branco van den Boomen wil Ajax meewerken aan een transfer.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
74 Reacties
1.081 Dagen lid
71 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met een contract voor 1,5 jaar en een marktwaarde van €25 miljoen, was zo'n bedrag zoals dit wel te verwachten. We zullen zien wat het brengt.

Vriendje Stokvis
1.739 Reacties
474 Dagen lid
8.720 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had toch wel een hogere transfersom verwacht voor Taylor.

dilima1966
2.986 Reacties
940 Dagen lid
16.019 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk zelf dat Taylor voor nog minder zal weg gaan en als ajax Guido Rodríguez gratis kan overnemen gelijk doen wordt overgesproken dat hij transfervrij is controleur van West Ham United, hij is geschikt voor nummer 6-positie ik zie ook wel dat Tomiyasu daar ook geschikt voor is

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

