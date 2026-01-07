Live voetbal

Van der Gijp waarschuwt Ajax: 'Daley Blind terughalen? Écht niet doen!'

Nicky van der Gijp denkt niet dat Ajax er verstandig aan zou doen om Daley Blind terug te halen naar Amsterdam, zo zegt hij in De Oranjewinter. De inmiddels 35-jarige routinier van Girona geldt als een 'interessante optie' voor Ajax, zo onthulde Voetbal International eerder vandaag.

Blind begon zijn loopbaan in Amsterdam en verkaste in 2014 naar Manchester United. De Amsterdammers haalden hem in de zomer van 2018 terug naar Nederland, waarna hij deel uitmaakte van het elftal van Erik ten Hag dat onder meer de halve finale van de Champions League bereikte. Na vierenhalf seizoen botste Blind echter met toenmalig trainer Alfred Schreuder, waarna hij in de winterstop transfervrij naar Bayern München vertrok. Een halfjaar later tekende hij bij Girona, waar zijn contract komende zomer afloopt.

In De Oranjewinter vraagt presentatrice Hélène Hendriks aan Van der Gijp junior of Ajax er verstandig aan zou doen om opnieuw met Blind in zee te gaan. "Nee, dat moet Ajax sowieso echt niet doen", reageert de zoon van René van der Gijp gedecideerd. "Ajax heeft daar sowieso een handje van, want als het niet zo goed gaat, of het gaat wat slechter, dan gaan we maar terug naar het verleden. Maar Daley Blind is naar mijn idee al 36, 37 ("Wat nog heel jong is", grapt Raymond Mens ertussendoor), als voetballer is dat natuurlijk al vrij oud."

"Aan het einde van zijn vorige periode zeiden mensen al: 'Nou, het is wel een beetje klaar met zijn loopvermogen'", vervolgt Van der Gijp. "Het is een geweldige voetballer, maar dat moet je als Ajax echt niet meer opnieuw willen."

