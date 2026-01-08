Het Duitse Eintracht Frankfurt is nog altijd geïnteresseerd in Ajax-middenvelder . Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. De betrokken partijen zouden inmiddels met elkaar in gesprek zijn.

In december werd al bekend dat Eintracht Frankfurt de 17-jarige middenvelder van Ajax op het verlanglijstje heeft staan. De Duitse club is erg gecharmeerd van Steur en denkt dat er voor hem een grote toekomst in het verschiet ligt. Dat is nog steeds zo. 'De zeventienjarige is een van de meest begeerde spelers', weet Sky Sports.

Artikel gaat verder onder video

De Duitse club ziet in Steur de toekomstige nummer acht van Eintracht Frankfurt én een mogelijke international van het Nederlands elftal, vervolgt het medium. Sky Sports meldt dat de onderhandelingen inmiddels zijn gestart.

Steur heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028, maar een eventueel vertrek zou een forse aderlating zijn voor de Amsterdamse club. Juist nu Kenneth Taylor op weg lijkt naar een transfer naar Lazio, lonkt voor Steur een vaste rol in het eerste elftal in de tweede seizoenshelft.