Het Duitse Eintracht Frankfurt is nog altijd geïnteresseerd in Ajax-middenvelder Sean Steur. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. De betrokken partijen zouden inmiddels met elkaar in gesprek zijn.
In december werd al bekend dat Eintracht Frankfurt de 17-jarige middenvelder van Ajax op het verlanglijstje heeft staan. De Duitse club is erg gecharmeerd van Steur en denkt dat er voor hem een grote toekomst in het verschiet ligt. Dat is nog steeds zo. 'De zeventienjarige is een van de meest begeerde spelers', weet Sky Sports.
De Duitse club ziet in Steur de toekomstige nummer acht van Eintracht Frankfurt én een mogelijke international van het Nederlands elftal, vervolgt het medium. Sky Sports meldt dat de onderhandelingen inmiddels zijn gestart.
Steur heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028, maar een eventueel vertrek zou een forse aderlating zijn voor de Amsterdamse club. Juist nu Kenneth Taylor op weg lijkt naar een transfer naar Lazio, lonkt voor Steur een vaste rol in het eerste elftal in de tweede seizoenshelft.
@dilima1966 hoop het gewoon van management van Steur te doen is om hem meer speelminuten te laten krijgen bij Ajax. En niet puur kijken naar de centjes. Nu eerst speelminuten maken bij club waar t allemaal vertrouwd is. En niet als 17harige straks in Duitsland zitten en er achterkomen dat het misschien toch wel ff te vroeg is geweest Daar zijn voorbeelden zat van.
@ArievanRijn23 daar is ajax vaker tegen op gelopen spelers weg doen en dan weer terug halen univar Twente wou hem in de ie periode kopen ajax wou niet terug gehaald daarna als nog gratis weg en zo zijn er nog veel spelers weg gegeven die miljoen voor nieuwe clubs hebben op geleverd buiten ajax om die alleen maar zwaar verlies heeft gehad
