Eintracht Frankfurt is in gesprek over komst van Ajax-middenvelder Sean Steur

Sean Steur
Foto: © Imago
8 januari 2026, 07:46   Bijgewerkt: 08:30

Het Duitse Eintracht Frankfurt is nog altijd geïnteresseerd in Ajax-middenvelder Sean Steur. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. De betrokken partijen zouden inmiddels met elkaar in gesprek zijn.

In december werd al bekend dat Eintracht Frankfurt de 17-jarige middenvelder van Ajax op het verlanglijstje heeft staan. De Duitse club is erg gecharmeerd van Steur en denkt dat er voor hem een grote toekomst in het verschiet ligt. Dat is nog steeds zo. 'De zeventienjarige is een van de meest begeerde spelers', weet Sky Sports.

De Duitse club ziet in Steur de toekomstige nummer acht van Eintracht Frankfurt én een mogelijke international van het Nederlands elftal, vervolgt het medium. Sky Sports meldt dat de onderhandelingen inmiddels zijn gestart.

Steur heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028, maar een eventueel vertrek zou een forse aderlating zijn voor de Amsterdamse club. Juist nu Kenneth Taylor op weg lijkt naar een transfer naar Lazio, lonkt voor Steur een vaste rol in het eerste elftal in de tweede seizoenshelft.

Nicky van der Gijp

Van der Gijp waarschuwt Ajax: 'Daley Blind terughalen? Écht niet doen!'

Gastón Ávila in het shirt van Ajax, op de achtergrond het logo van Rosário Central

Ajax bereikt mondeling akkoord: Ávila terug naar Rosario, huur met koopoptie van 6,5 miljoen

Kenneth Taylor van Ajax

'Deal tussen Taylor en Lazio nog ver weg'

dilima1966
2.994 Reacties
941 Dagen lid
16.031 Likes
dilima1966
  • 2
    + 1
avatar

Ik heb al eerder gezegd laat kroes niets meer beslissing nemen een spelers voor de toekomst weg doen kunnen ze over een jaar weer voor hem aankloppen bij Eintracht Frankfurt voor dubbele geld

ArievanRijn23
19 Reacties
1.199 Dagen lid
148 Likes
ArievanRijn23
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 hoop het gewoon van management van Steur te doen is om hem meer speelminuten te laten krijgen bij Ajax. En niet puur kijken naar de centjes. Nu eerst speelminuten maken bij club waar t allemaal vertrouwd is. En niet als 17harige straks in Duitsland zitten en er achterkomen dat het misschien toch wel ff te vroeg is geweest Daar zijn voorbeelden zat van.

dilima1966
2.994 Reacties
941 Dagen lid
16.031 Likes
dilima1966
  • 0
    + 1
avatar

@ArievanRijn23 daar is ajax vaker tegen op gelopen spelers weg doen en dan weer terug halen univar Twente wou hem in de ie periode kopen ajax wou niet terug gehaald daarna als nog gratis weg en zo zijn er nog veel spelers weg gegeven die miljoen voor nieuwe clubs hebben op geleverd buiten ajax om die alleen maar zwaar verlies heeft gehad

