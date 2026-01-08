Live voetbal

'Vertrek Taylor niet zo slecht voor Ajax. Ze hebben Steur, een waanzinnig talent'

Ajax-speler Kenneth Taylor
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 januari 2026, 06:55

Het mogelijke vertrek van Kenneth Taylor is voor Ajax geen ramp, zo betoogt Nicky van der Gijp in De Oranjewinter. In de persoon van de net doorgebroken Sean Steur (17) hebben de Amsterdammers zijn vervanger inmiddels al in huis, aldus de zoon van René van der Gijp.

Woensdag werd duidelijk dat Ajax een akkoord nadert met Lazio Roma over een winters vertrek van vice-aanvoerder Taylor (23). De Italianen zouden bereid zijn aan de vraagprijs van tussen de vijftien en twintig miljoen euro te voldoen. De overstap is overigens nog geen feit als beide clubs eruit komen: een akkoord tussen Taylor zélf en Lazio is nog 'ver weg', aldus Ajax-watcher Johan Inan (Algemeen Dagblad).

Artikel gaat verder onder video

Ajax hoeft echt niet te wanhopen als Taylor deze winter inderdaad vertrekt, zegt Van der Gijp als Hélène Hendriks hem vraagt naar de stand van zaken. "Ik denk dat het voor Ajax helemaal niet zo slecht is, want die hebben Sean Steur. Die is doorgebroken, dat is echt een waanzinnig talent. Fred Grim brengt dat ook wel een beetje terug, er moeten weer jonge jongens worden opgeleid. En ik denk, wat dat betreft, dat het voor Ajax helemaal niet zo slecht is als je daar twintig miljoen voor krijgt."

De geboren Volendammer Steur speelde al sinds 2016 in de jeugdopleiding van Ajax en breekt momenteel door in de hoofdmacht. Farioli gunde hem in februari vorig jaar al zijn debuut in het eerste, als invaller tegen Heracles Almelo (4-0). John Heitinga liet Steur links liggen, maar zijn opvolger Grim liet hem in december invallen tegen FC Groningen (2-0 winst) gaf hem de aftrap het vertrouwen tegen Qarabag (2-4 winst) én in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0 winst). De jonge Steur maakte vooral in de eerste helft grote indruk bij zijn eerste basisplaats in de Eredivisie, al had hij zomaar een penalty kunnen veroorzaken met een overtreding op Quinten Timber. De middenvelder ligt bij Ajax nog vast tot medio 2028, maar werd afgelopen maand wél gelinkt aan een zomers vertrek naar Eintracht Frankfurt.

