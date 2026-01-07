Live voetbal 2

'Deal tussen Taylor en Lazio nog ver weg'

Kenneth Taylor van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
7 januari 2026, 19:28

Hoewel Ajax en Lazio Roma een akkoord lijken te naderen over een winterse transfer van Kenneth Taylor, is het allerminst zeker dat de middenvelder zijn loopbaan daadwerkelijk vervolgt in Rome. Een persoonlijk akkoord tussen Taylor en Lazio is nog 'ver weg', aldus Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

Onder meer transfergoeroe Fabrizio Romano pakte eerder deze woensdag uit met het nieuws dat Taylor heel dicht bij een overstap naar Lazio zou zijn. In de Italiaanse hoofdstad moet de middenvelder de opvolger worden van Mattéo Guendouzi, die op zijn beurt weer op weg zou zijn naar Fenerbahçe. Ajax zou de vraagprijs voor Taylor hebben laten zakken naar een bedrag tussen de vijftien en twintig miljoen euro.

Inan bevestigt dat Taylor deze winter is op te pikken voor een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro, als gevolg van afspraken tussen de speler en Ajax. Die zouden zijn voortgekomen uit de voorbije transferzomer, waarin Taylor een overstap naar zowel FC Porto als Wolverhampton Wanderers geen doorgang zag vinden. Lazio is, in de woorden van de journalist, 'hard op weg' om aan het door Ajax gevraagde bedrag te voldoen.

Het ja-woord van Taylor zelf is er echter nog niet. Volgens Inan 'moet nog blijken' of de middenvelder een overstap naar Lazio, dat momenteel negende staat in de Serie A, wel ziet zitten. "Zo is een akkoord over een contract voor Taylor nog ver weg", aldus de clubwatcher. Wat ook meespeelt is dat er de voorbije weken door 'meerdere clubs' interesse zou zijn getoond: "Vanuit topcompetities wordt Taylor ook als optie voor de zomer gezien. Dan beschikt de middenvelder nog over een jaar contract en zakt Ajax - normaal gesproken - nog iets verder met de vraagprijs", voorziet Inan.

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

