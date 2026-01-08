Live voetbal

Done deal: Kenneth Taylor voor maximaal 17 miljoen van Ajax naar Lazio

Kenneth Taylor met Lazio-logo
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Tijmen Gerritsen
8 januari 2026, 11:47   Bijgewerkt: 11:56

De deal is rond: Ajax-middenvelder Kenneth Taylor maakt de overstap van Amsterdam naar Rome. In de hoofdstad van Italië gaat hij een contract ondertekenen bij Lazio.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is inmiddels een totaalakkoord bereikt. Ajax gaat een vast bedrag van vijftien miljoen euro ontvangen voor Taylor, die nog een contract voor anderhalf jaar had in de Johan Cruijff ArenA.

De transfersom kan door eventuele bonussen nog oplopen tot achttien miljoen euro. Taylor tekent in Lazio een contract tot medio 2023 en zal vermoedelijk op korte termijn gepresenteerd gaan worden als nieuwste aanwinst van de nummer negen van Italië.

Taylor zou in Rome volgens verschillende media de vervanger moeten worden van Mattéo Guendouzi; de Fransman is onderweg naar Fenerbahçe.

dilima1966
3.001 Reacties
941 Dagen lid
16.039 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dan mag ajax voor het eerst de handen in elkaar in 🙏 houden en dan nu niet weer een speler voor dat geld halen waar ze de hoofdprijs voor moeten betalen en het net niet is

Martine
189 Reacties
335 Dagen lid
558 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goede journalistiek. In tekst 18 miljoen en contract tot 2023 🤡

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

