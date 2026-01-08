De deal is rond: Ajax-middenvelder maakt de overstap van Amsterdam naar Rome. In de hoofdstad van Italië gaat hij een contract ondertekenen bij Lazio.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is inmiddels een totaalakkoord bereikt. Ajax gaat een vast bedrag van vijftien miljoen euro ontvangen voor Taylor, die nog een contract voor anderhalf jaar had in de Johan Cruijff ArenA.

De transfersom kan door eventuele bonussen nog oplopen tot achttien miljoen euro. Taylor tekent in Lazio een contract tot medio 2023 en zal vermoedelijk op korte termijn gepresenteerd gaan worden als nieuwste aanwinst van de nummer negen van Italië.

Taylor zou in Rome volgens verschillende media de vervanger moeten worden van Mattéo Guendouzi; de Fransman is onderweg naar Fenerbahçe.