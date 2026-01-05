Ajax hoopt in de winterse transferperiode op de komst van , zo weet De Telegraaf-journalist Mike Verweij te melden bij Kick-off. De Amsterdammers willen een poging wagen bij de middenvelder van FC Groningen, maar doen dat vermoedelijk alleen als nog vertrekt.

Bekend is dat Resink, die is uitgegroeid tot dé sterkhouder en aanvoerder van FC Groningen, er goed opstaat bij de Nederlandse topclubs. De (verdedigende) middenvelder maakte dit seizoen al vier doelpunten, terwijl hij ook nog eens vijf keer de assist gaf. Resink verwacht zelf dat hij deze winter bij Groningen blijft, maar volgens Ajax-volger Verweij is dat geen zekerheid.

“Dat heeft hij wel gezegd, en ik hoop voor Ajax dat ze dan uiteindelijk niet achter het net vissen. Ik kan me voorstellen dat PSV en Feyenoord ook heel geïnteresseerd zullen worden als daar middenvelders vertrekken”, begint de journalist van De Telegraaf.

Volgens hem bestaat er een kans dat Ajax zich deze winter alsnog gaat melden in De Euroborg. “Ik denk dat Ajax erop hoopt dat Taylor deze winter wordt verkocht. Daarna gaan ze écht nog wel een poging wagen bij Resink”, weet Verweij. “Wat een nieuws”, reageert Pim Sedee verrast. Verweij vervolgt: “Volgens mij is het wel zo dat Resink na dit seizoen een gelimiteerde afkoopsom heeft, terwijl Groningen nu nog kan vragen wat het wil.”