Live voetbal 1

Mike Verweij: ‘Ajax wil Resink in winterstop halen na verkoop Taylor’

Stije Resink in actie voor FC Groningen
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
5 januari 2026, 16:59

Ajax hoopt in de winterse transferperiode op de komst van Stije Resink, zo weet De Telegraaf-journalist Mike Verweij te melden bij Kick-off. De Amsterdammers willen een poging wagen bij de middenvelder van FC Groningen, maar doen dat vermoedelijk alleen als Kenneth Taylor nog vertrekt.

Bekend is dat Resink, die is uitgegroeid tot dé sterkhouder en aanvoerder van FC Groningen, er goed opstaat bij de Nederlandse topclubs. De (verdedigende) middenvelder maakte dit seizoen al vier doelpunten, terwijl hij ook nog eens vijf keer de assist gaf. Resink verwacht zelf dat hij deze winter bij Groningen blijft, maar volgens Ajax-volger Verweij is dat geen zekerheid.

Artikel gaat verder onder video

“Dat heeft hij wel gezegd, en ik hoop voor Ajax dat ze dan uiteindelijk niet achter het net vissen. Ik kan me voorstellen dat PSV en Feyenoord ook heel geïnteresseerd zullen worden als daar middenvelders vertrekken”, begint de journalist van De Telegraaf.

Volgens hem bestaat er een kans dat Ajax zich deze winter alsnog gaat melden in De Euroborg. “Ik denk dat Ajax erop hoopt dat Taylor deze winter wordt verkocht. Daarna gaan ze écht nog wel een poging wagen bij Resink”, weet Verweij. “Wat een nieuws”, reageert Pim Sedee verrast. Verweij vervolgt: “Volgens mij is het wel zo dat Resink na dit seizoen een gelimiteerde afkoopsom heeft, terwijl Groningen nu nog kan vragen wat het wil.”

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Kenneth Taylor

Taylor-transfer van de baan? 'Fenerbahçe mondeling akkoord met Guendouzi'

  • Gisteren, 12:22
  • Gisteren, 12:22
Stije Resink en Kenzo Goudmijn in duel bij Go Ahead Eagles - FC Groningen

Resink komt zelf met slecht nieuws voor Feyenoord en Ajax: 'Kans op wintertransfer is klein'

  • Gisteren, 11:41
  • Gisteren, 11:41
NEC Sano

Afschrikkende boodschap voor Feyenoord en PSV: 'Meeste clubs kunnen Sano niet betalen'

  • Gisteren, 11:05
  • Gisteren, 11:05
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.973 Reacties
938 Dagen lid
16.008 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Moeten ze eerst nog Taylor kwijt raken waar kroes in het verleden Zowat spelers weg gaf is het eerst afwachten

Docker
614 Reacties
49 Dagen lid
1.690 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er schijnt interesse te zijn van o.a. Porto. Maar we moeten het idd maar afwachten.

Neesje
1.709 Reacties
1.197 Dagen lid
8.854 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doen .

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.661 Reacties
1.197 Dagen lid
19.201 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kom je wel van Taylor af.. Ik denk dat i alleen in Italie zou presteren qua spel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.973 Reacties
938 Dagen lid
16.008 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Moeten ze eerst nog Taylor kwijt raken waar kroes in het verleden Zowat spelers weg gaf is het eerst afwachten

Docker
614 Reacties
49 Dagen lid
1.690 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er schijnt interesse te zijn van o.a. Porto. Maar we moeten het idd maar afwachten.

Neesje
1.709 Reacties
1.197 Dagen lid
8.854 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doen .

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.661 Reacties
1.197 Dagen lid
19.201 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kom je wel van Taylor af.. Ik denk dat i alleen in Italie zou presteren qua spel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
17
4
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel