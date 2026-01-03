Superlatieven voor Ron Jans nadat de 67-jarige trainer van FC Utrecht zaterdag bekendmaakte na dit seizoen met voetbalpensioen te gaan. Onder anderen Hans Nijland heeft mooie woorden over voor Jans.

Jans beschikt over een aflopend contract bij FC Utrecht en had besloten om de afgelopen tijd na te denken over zijn toekomst. Vrijdagavond liet hij aan technisch directeur Jordy Zuidam weten dat hij aan het einde van het seizoen met pensioen gaat. De spelersgroep werd zaterdag op de hoogte gesteld van de keuze van Jans.

Nijland werkte in het verleden bij FC Groningen samen met Jans. De toenmalig algemeen directeur van de noorderlingen schoof Jans in 2002 naar voren als hoofdtrainer van FC Groningen. Uiteindelijk diende Jans FC Groningen liefst acht jaar.

"Vanaf zijn eerste presentatie was hij gelijk ontwapenend en zelfverzekerd. De eerste wedstrijd, thuis tegen Feyenoord, verloren we nog, maar daarna ging het direct crescendo”, memoreert Nijland in gesprek met ESPN.

Na de verhuizing naar de Euroborg in 2006 kende FC Groningen een zeer succesvolle periode onder Jans. "Daar hebben we eigenlijk louter successen gekend. Het eerste jaar in de Euroborg haalden we direct Europees voetbal. Eigenlijk heeft hij ons van het lelijke eendje naar iets heel moois gebracht. Hij kwam, zag en overwon”, zegt Nijland.

Jans vertrok in 2010 bij FC Groningen. Hij was als clubtrainer daarna nog actief bij sc Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle, FC Cincinnati, FC Twente en momenteel dus FC Utrecht. Een echte topclub kwam er nooit voor Jans en dat verbaast Nijland.

"Ajax begon dit seizoen met Heitinga, een echte Ajacied en het zal ongetwijfeld een talentvolle trainer zijn. Maar ik had het niet gek gevonden als ze Jans als hoofdtrainer hadden genomen, om Heitinga vervolgens klaar te stomen voor het echte werk. Hij had daar zonder meer gepast’”, aldus Nijland.