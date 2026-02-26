Atalanta wist zich woensdagavond te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Na een 2-0 nederlaag bij Borussia Dortmund werd de Duitse ploeg in Italië met 4-1 verslagen. De Italiaanse pers heeft na afloop van de wedstrijd mooie woorden over voor Marten de Roon.
Atalanta schaarde zich woensdag door een strafschop diep in blessuretijd bij de laatste zestien van de Champions League. De derde Italiaanse treffer werd voorbereid door De Roon, die de bal perfect op het hoofd van Mario Pasalic legde. De Nederlander krijgt van Calciomercato een 7 voor zijn optreden. “Verliest weinig ballen, geeft assists, fungeert als aanvoerder en brengt energie”, schrijft de krant.
Het Italiaanse Eurosport omschrijft De Roon als ‘gebruikelijk constant’. “Kwalitatief gezien zal hij nooit de beste speler van de selectie zijn, in geen enkele wedstrijd van Atalanta, maar hij presteert zelden onder de maat”, klinkt het. “Als leider en aanvoerder laat hij altijd van zich horen.”
Van Il Messaggero krijgt de controlerende middenvelder een 7,5. “Aanvoerder van duizend veldslagen”, klinkt het lovend. “Hij wist dat het een bijzondere avond was en gaf de assist op het derde doelpunt.” Corriere della Sera beoordeelt De Roon zelfs met een 8 en is vooral lyrisch over de assist. De krant noemt zijn voorzet een ‘schoolvoorbeeld’.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.