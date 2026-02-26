Atalanta wist zich woensdagavond te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Na een 2-0 nederlaag bij Borussia Dortmund werd de Duitse ploeg in Italië met 4-1 verslagen. De Italiaanse pers heeft na afloop van de wedstrijd mooie woorden over voor .

Atalanta schaarde zich woensdag door een strafschop diep in blessuretijd bij de laatste zestien van de Champions League. De derde Italiaanse treffer werd voorbereid door De Roon, die de bal perfect op het hoofd van Mario Pasalic legde. De Nederlander krijgt van Calciomercato een 7 voor zijn optreden. “Verliest weinig ballen, geeft assists, fungeert als aanvoerder en brengt energie”, schrijft de krant.

Het Italiaanse Eurosport omschrijft De Roon als ‘gebruikelijk constant’. “Kwalitatief gezien zal hij nooit de beste speler van de selectie zijn, in geen enkele wedstrijd van Atalanta, maar hij presteert zelden onder de maat”, klinkt het. “Als leider en aanvoerder laat hij altijd van zich horen.”

Van Il Messaggero krijgt de controlerende middenvelder een 7,5. “Aanvoerder van duizend veldslagen”, klinkt het lovend. “Hij wist dat het een bijzondere avond was en gaf de assist op het derde doelpunt.” Corriere della Sera beoordeelt De Roon zelfs met een 8 en is vooral lyrisch over de assist. De krant noemt zijn voorzet een ‘schoolvoorbeeld’.