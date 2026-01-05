Live voetbal

Blind genoemd als nieuwe controleur van Ajax

Daley Blind
Foto: © Imago/Realtimes
5 januari 2026, 14:50

Ajax denkt na over de terugkeer van Daley Blind, zo meldt Jan Verdonk van de Pantelic Podcast. De routinier van Girona zou niet als verdediger, maar als verdedigende middenvelder in beeld zijn.

Ajax is deze winter op zoek naar een controlerende middenvelder. Nadat afgelopen zomer afscheid werd genomen van Jordan Henderson, bleek die positie een probleemkindje te zijn bij de Amsterdammers. Volgens Verdonk denkt Ajax deze winter aan de terugkeer van Blind voor die positie. De Ajax-kenner kwam eerder als eerste met het nieuws dat Takehiro Tomiyasu in beeld was in de Johan Cruijff ArenA.

“Lach er vooral niet te hard om zou ik zeggen”, schrijft Verdonk, waarmee hij duidelijk maakt geen voorstander te zijn van het idee. “Mocht er iets kloppen van dit gerucht, dan lijkt het een idee dat niet voortkomt uit overtuiging, maar uit behoefte aan grip”, gaat hij verder. “Uit het verlangen naar iemand die rust brengt en het spel leest. Uit de wens een leider toe te voegen. Dat met beperkte financiële mogelijkheden. Het klinkt vertrouwd. Misschien wel té vertrouwd.”

Mocht Blind daadwerkelijk worden aangetrokken als controleur, is dat volgens Verdonk op zijn minst opmerkelijk te noemen. Blind speelde in maart 2023 namelijk voor het laatst op het middenveld, in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar. De Ajax-kenner denkt dat de linkspoot niet meer kan brengen wat er gevraagd wordt in Amsterdam op de 6-positie. “Het vraagt onder andere duelkracht, herhaalde hoge intensiteit en meters in de omschakeling. Mede daar is Ajax dit seizoen onder Heitinga kwetsbaar gebleken. De gedachte dat Blind dit probleem structureel helpt op te lossen, vraagt om een flinke sprong van geloof.”

Ajax-speler Kenneth Taylor

Taylor-transfer van de baan? 'Fenerbahçe mondeling akkoord met Guendouzi'

Stije Resink en Kenzo Goudmijn in duel bij Go Ahead Eagles - FC Groningen

Resink komt zelf met slecht nieuws voor Feyenoord en Ajax: 'Kans op wintertransfer is klein'

NEC Sano

Afschrikkende boodschap voor Feyenoord en PSV: 'Meeste clubs kunnen Sano niet betalen'

Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 35 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
16
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

