Ajax denkt na over de terugkeer van Daley Blind, zo meldt Jan Verdonk van de Pantelic Podcast. De routinier van Girona zou niet als verdediger, maar als verdedigende middenvelder in beeld zijn.
Ajax is deze winter op zoek naar een controlerende middenvelder. Nadat afgelopen zomer afscheid werd genomen van Jordan Henderson, bleek die positie een probleemkindje te zijn bij de Amsterdammers. Volgens Verdonk denkt Ajax deze winter aan de terugkeer van Blind voor die positie. De Ajax-kenner kwam eerder als eerste met het nieuws dat Takehiro Tomiyasu in beeld was in de Johan Cruijff ArenA.
“Lach er vooral niet te hard om zou ik zeggen”, schrijft Verdonk, waarmee hij duidelijk maakt geen voorstander te zijn van het idee. “Mocht er iets kloppen van dit gerucht, dan lijkt het een idee dat niet voortkomt uit overtuiging, maar uit behoefte aan grip”, gaat hij verder. “Uit het verlangen naar iemand die rust brengt en het spel leest. Uit de wens een leider toe te voegen. Dat met beperkte financiële mogelijkheden. Het klinkt vertrouwd. Misschien wel té vertrouwd.”
Mocht Blind daadwerkelijk worden aangetrokken als controleur, is dat volgens Verdonk op zijn minst opmerkelijk te noemen. Blind speelde in maart 2023 namelijk voor het laatst op het middenveld, in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar. De Ajax-kenner denkt dat de linkspoot niet meer kan brengen wat er gevraagd wordt in Amsterdam op de 6-positie. “Het vraagt onder andere duelkracht, herhaalde hoge intensiteit en meters in de omschakeling. Mede daar is Ajax dit seizoen onder Heitinga kwetsbaar gebleken. De gedachte dat Blind dit probleem structureel helpt op te lossen, vraagt om een flinke sprong van geloof.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Mooie lange trap, maar ten eerste moet Ajax niet de lange bal spelen. Dit trekt het team uit elkaar en in de counter wordt je verslagen. Ten tweede omdat Blind geen leider is, al heeft hij wel het overzicht. Eindconclusie, niet doen. Of kost hij niets, ook qua salaris en is hij bereid 80% van de wedstrijden wissel te staan?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Mooie lange trap, maar ten eerste moet Ajax niet de lange bal spelen. Dit trekt het team uit elkaar en in de counter wordt je verslagen. Ten tweede omdat Blind geen leider is, al heeft hij wel het overzicht. Eindconclusie, niet doen. Of kost hij niets, ook qua salaris en is hij bereid 80% van de wedstrijden wissel te staan?