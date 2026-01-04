Het lijkt er steeds minder op dat Kenneth Taylor de overstap gaat maken naar het Turkse Fenerbahçe. Volgens journalist Yağız Sabuncuoğlu heeft Fener namelijk een mondeling akkoord gevonden met Mattéo Guendouzi, terwijl een bod op komst is. Mocht die transfer doorgaan, zal er minder/onvoldoende budget zijn voor de middenvelder van Ajax.
Guendouzi kwam in 2018 als groot talent naar Arsenal, maar kon daar zijn belofte nooit echt inlossen. Na 82 duels besloot hij zijn heil elders te zoeken en speelde hij onder andere voor Hertha BSC en Olympique de Marseille. Sinds 2024 staat hij definitief onder contract bij Lazio Roma, waar hij een belangrijke speler is. Fenerbahçe hoopt de 26-jarige middenvelder echter op te pikken uit Italië.
Volgens Sabuncuoğlu is de Turkse topclub mondeling al akkoord met Guendouzi en moet het enkel nog met zijn huidige werkgever in overleg. Een bod van rond de 25 miljoen euro wordt spoedig neergelegd bij Lazio. De centrale middenvelder zou daarmee een eventuele transfer van Taylor kunnen blokkeren, aangezien het te betwijfelen valt of Fener na Guendouzi ook nog flink geld wil investeren in nog een middenvelder.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Taylor moet lekker zijn contract gaan uitzitten. Zijn vriendinnetje is influencer en verdiend ook genoeg, ze zullen denk ik het ook prima vinden om nog 1 jaartje in Amsterdam te blijven. Het CL seizoen zou natuurlijk een mooie graadmeter kunnen zijn maar helaas voor Taylor en Ajax valt daar weinig te juichen. Grote clubs zien dat ook.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Taylor moet lekker zijn contract gaan uitzitten. Zijn vriendinnetje is influencer en verdiend ook genoeg, ze zullen denk ik het ook prima vinden om nog 1 jaartje in Amsterdam te blijven. Het CL seizoen zou natuurlijk een mooie graadmeter kunnen zijn maar helaas voor Taylor en Ajax valt daar weinig te juichen. Grote clubs zien dat ook.