Taylor-transfer van de baan? 'Fenerbahçe mondeling akkoord met Guendouzi'

Ajax-speler Kenneth Taylor
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
4 januari 2026, 12:22

Het lijkt er steeds minder op dat Kenneth Taylor de overstap gaat maken naar het Turkse Fenerbahçe. Volgens journalist Yağız Sabuncuoğlu heeft Fener namelijk een mondeling akkoord gevonden met Mattéo Guendouzi, terwijl een bod op komst is. Mocht die transfer doorgaan, zal er minder/onvoldoende budget zijn voor de middenvelder van Ajax.

Guendouzi kwam in 2018 als groot talent naar Arsenal, maar kon daar zijn belofte nooit echt inlossen. Na 82 duels besloot hij zijn heil elders te zoeken en speelde hij onder andere voor Hertha BSC en Olympique de Marseille. Sinds 2024 staat hij definitief onder contract bij Lazio Roma, waar hij een belangrijke speler is. Fenerbahçe hoopt de 26-jarige middenvelder echter op te pikken uit Italië.

Volgens Sabuncuoğlu is de Turkse topclub mondeling al akkoord met Guendouzi en moet het enkel nog met zijn huidige werkgever in overleg. Een bod van rond de 25 miljoen euro wordt spoedig neergelegd bij Lazio. De centrale middenvelder zou daarmee een eventuele transfer van Taylor kunnen blokkeren, aangezien het te betwijfelen valt of Fener na Guendouzi ook nog flink geld wil investeren in nog een middenvelder.

Lees ook:
Peter Bosz van PSV

Peter Bosz ziet spectaculaire ontwikkeling op training van PSV

  • Gisteren, 20:44
  • Gisteren, 20:44
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor heeft volgens Bert van Marwijk niets te zoeken in grote competitie

  • Gisteren, 19:20
  • Gisteren, 19:20
Earnest Stewart met op de achtergrond het logo van PSV

Stewart bevestigt: 'Miljoenenbod op Pepi niet interessant voor PSV'

  • Gisteren, 18:28
  • Gisteren, 18:28
21
731 Reacties
59 Dagen lid
1.724 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Taylor moet lekker zijn contract gaan uitzitten. Zijn vriendinnetje is influencer en verdiend ook genoeg, ze zullen denk ik het ook prima vinden om nog 1 jaartje in Amsterdam te blijven. Het CL seizoen zou natuurlijk een mooie graadmeter kunnen zijn maar helaas voor Taylor en Ajax valt daar weinig te juichen. Grote clubs zien dat ook.

the furyan
79 Reacties
37 Dagen lid
111 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer dat er geen interesse is in die jongen . transfer window is nog even wie weet een middenmoot uit Duitsland of een MLS club .

Taylor moet lekker zijn contract gaan uitzitten. Zijn vriendinnetje is influencer en verdiend ook genoeg, ze zullen denk ik het ook prima vinden om nog 1 jaartje in Amsterdam te blijven. Het CL seizoen zou natuurlijk een mooie graadmeter kunnen zijn maar helaas voor Taylor en Ajax valt daar weinig te juichen. Grote clubs zien dat ook.

Jammer dat er geen interesse is in die jongen . transfer window is nog even wie weet een middenmoot uit Duitsland of een MLS club .

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
