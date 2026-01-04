Het lijkt er steeds minder op dat de overstap gaat maken naar het Turkse Fenerbahçe. Volgens journalist Yağız Sabuncuoğlu heeft Fener namelijk een mondeling akkoord gevonden met , terwijl een bod op komst is. Mocht die transfer doorgaan, zal er minder/onvoldoende budget zijn voor de middenvelder van Ajax.

Guendouzi kwam in 2018 als groot talent naar Arsenal, maar kon daar zijn belofte nooit echt inlossen. Na 82 duels besloot hij zijn heil elders te zoeken en speelde hij onder andere voor Hertha BSC en Olympique de Marseille. Sinds 2024 staat hij definitief onder contract bij Lazio Roma, waar hij een belangrijke speler is. Fenerbahçe hoopt de 26-jarige middenvelder echter op te pikken uit Italië.

Volgens Sabuncuoğlu is de Turkse topclub mondeling al akkoord met Guendouzi en moet het enkel nog met zijn huidige werkgever in overleg. Een bod van rond de 25 miljoen euro wordt spoedig neergelegd bij Lazio. De centrale middenvelder zou daarmee een eventuele transfer van Taylor kunnen blokkeren, aangezien het te betwijfelen valt of Fener na Guendouzi ook nog flink geld wil investeren in nog een middenvelder.