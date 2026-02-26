Real Madrid heeft woensdagavond een supporter uit het stadion gezet nadat hij een nazigroet bracht. De Madrilenen veroordelen het gebaar en hebben onmiddellijk een verzoek tot schorsing ingediend bij de interne tuchtcommissie.

De return tussen Real Madrid en Benfica in de tussenronde van de Champions League was flink beladen. De heenwedstrijd werd overschaduwd door een racisme-incident, waarbij Gianluca Prestianni Vinícius Júnior racistisch zou hebben bejegend. Real Madrid sprak zich hier fel over uit, terwijl Benfica iedere vorm van racisme ontkende. De UEFA startte een onderzoek en besloot de Argentijn voorlopig te schorsen.

Real Madrid wist het duel in het Bernabéu uiteindelijk met 2-1 te winnen, waardoor over twee duels een eindstand van 3-1 in Spaans voordeel op het bord stond. Gedurende de wedstrijd werd Vinícius uitgejouwd door de meegereisde Portugese fans, terwijl het thuispubliek een spandoek met de woorden ‘no al racismo’ (nee tegen racisme) toonde.

Eén supporter van De Koninklijke heeft de boodschap echter niet goed begrepen en besloot een nazigroet te brengen, wat werd vastgelegd op televisiecamera’s. “Real Madrid veroordeelt dit soort gebaren en uitingen die aanzetten tot geweld en haat in de sport en in de samenleving”, schrijft de club in een statement. De supporter werd vlak nadat hij op tv verscheen door beveiligers uit het stadion gezet. Real Madrid heeft de tuchtcommissie van de club verzocht een schorsingsprocedure op te starten.