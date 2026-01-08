is er klaar voor om op te volgen bij Ajax, zo stelt Gert Kruys in Voetbalpraat. Taylor staat op het punt om zijn transfer naar Lazio af te ronden, maar volgens de vader van Volendam-trainer Rick Kruys hoeven de Amsterdammers geen vervanger aan te trekken.

Taylor werd woensdagmiddag ineens in verband gebracht met Lazio. De Italiaanse topclub zou op dat moment al dicht bij zijn komst zijn. Een dag later was er al sprake van een akkoord tussen alle partijen, waarna de middenvelder donderdagavond op het vliegtuig naar Rome stapte, waar hij vrijdag gekeurd zal worden. Taylor gaat Ajax naar verluidt zo’n zeventien miljoen euro opleveren.

Bij Voetbalpraat komt het vertrek van Taylor en zijn opvolging uiteraard ter sprake. Presentator Pascal Kamperman vraagt zich af of Ajax de transfersom van Taylor moet besteden aan een opvolger, of dat de aanwezigheid van jongens als Steur en Jorthy Mokio voldoende is. “Ik vond Steur vorig jaar in Jong Ajax tegen Volendam heel erg goed”, begint Kruys. “Ik heb hem pas geleden tegen Feyenoord (2-0) zien spelen, ik denk dat hij er wel klaar voor is.”

Kamperman benadrukt dat Steur, die pas vijf wedstrijden in Ajax 1 speelde, nog altijd zeventien jaar oud is. “Ja, hij is nog heel jong”, geeft Kruys toe, die benadrukt dat de middenvelder ook fysiek nog stappen moet zetten. “Maar aan de bal is het zo’n goede speler.”