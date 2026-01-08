Wesley Sneijder heeft bevestigd dat hij binnenkort opnieuw in gesprek gaat met Ajax, zo vertelde hij voorafgaand aan de wedstrijd tussen Atletico Madrid en Real Madrid bij Ziggo Sport. De komst van Jordi Cruijff als technisch directeur speelt een belangrijke rol in deze gesprekken.

De oud-middenvelder onthulde eind december al dat hij een gesprek had gehad met Menno Geelen, de algemeen directeur van Ajax. Destijds gaf hij aan dat er eerst een nieuwe technisch directeur aangesteld moest worden voordat de gesprekken verder konden gaan. Inmiddels is Ajax akkoord met Cruijff, die binnenkort de nieuwe technisch directeur zal worden. Dat zet de deur voor Sneijder weer open. "Nu komen de vervolggesprekken. Er is duidelijk aangegeven dat die eind januari of begin februari zullen volgen, in ieder geval na de transferperiode. Die gesprekken gaan er zeker komen. Ik wacht dat in alle rust af."

Artikel gaat verder onder video

Het gesprek met Geelen heeft de oud-international genoeg perspectief gegeven om een vervolggesprek te krijgen met de nieuwe technisch directeur. "Ik denk dat we allemaal blij kunnen zijn met de komst van Cruijff. Je moet gewoon wachten", aldus Sneijder. Hij gaf zijn tafelgenoot Wytse van der Goot de raad: "Je hoort vanzelf iets."

In Kick-off van De Telegraaf werd eind november al gesuggereerd dat de naam van Sneijder viel in de context van een rol vergelijkbaar met die van John de Wolf bij Feyenoord, waar hij als cultuurbewaker fungeert. Het is echter nog niet bekend of de Amsterdammers en de oud-speler over een dergelijke functie praten.