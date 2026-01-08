Live voetbal

Wesley Sneijder na transferperiode opnieuw in gesprek met Ajax

Wesley Sneijder
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
8 januari 2026, 21:19

Wesley Sneijder heeft bevestigd dat hij binnenkort opnieuw in gesprek gaat met Ajax, zo vertelde hij voorafgaand aan de wedstrijd tussen Atletico Madrid en Real Madrid bij Ziggo Sport. De komst van Jordi Cruijff als technisch directeur speelt een belangrijke rol in deze gesprekken.

De oud-middenvelder onthulde eind december al dat hij een gesprek had gehad met Menno Geelen, de algemeen directeur van Ajax. Destijds gaf hij aan dat er eerst een nieuwe technisch directeur aangesteld moest worden voordat de gesprekken verder konden gaan. Inmiddels is Ajax akkoord met Cruijff, die binnenkort de nieuwe technisch directeur zal worden. Dat zet de deur voor Sneijder weer open. "Nu komen de vervolggesprekken. Er is duidelijk aangegeven dat die eind januari of begin februari zullen volgen, in ieder geval na de transferperiode. Die gesprekken gaan er zeker komen. Ik wacht dat in alle rust af."

Artikel gaat verder onder video

Het gesprek met Geelen heeft de oud-international genoeg perspectief gegeven om een vervolggesprek te krijgen met de nieuwe technisch directeur. "Ik denk dat we allemaal blij kunnen zijn met de komst van Cruijff. Je moet gewoon wachten", aldus Sneijder. Hij gaf zijn tafelgenoot Wytse van der Goot de raad: "Je hoort vanzelf iets."

In Kick-off van De Telegraaf werd eind november al gesuggereerd dat de naam van Sneijder viel in de context van een rol vergelijkbaar met die van John de Wolf bij Feyenoord, waar hij als cultuurbewaker fungeert. Het is echter nog niet bekend of de Amsterdammers en de oud-speler over een dergelijke functie praten.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nicky van der Gijp

Van der Gijp waarschuwt Ajax: 'Daley Blind terughalen? Écht niet doen!'

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Gastón Ávila in het shirt van Ajax, op de achtergrond het logo van Rosário Central

Ajax bereikt mondeling akkoord: Ávila terug naar Rosario, huur met koopoptie van 6,5 miljoen

  • Gisteren, 20:52
  • Gisteren, 20:52
Kenneth Taylor van Ajax

'Deal tussen Taylor en Lazio nog ver weg'

  • Gisteren, 19:28
  • Gisteren, 19:28
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel