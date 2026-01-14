Johan Inan van het Algemeen Dagblad denkt dat het nog wel even duurt voordat zijn contract verlengt bij Ajax. Hét grote talent van de Amsterdammers liet eerder weten dat hij zijn zinnen zet op een langere verbintenis in de Johan Cruijff Arena, terwijl hij daarvoor regelmatig nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar Eintracht Frankfurt.

Steur ligt op dit moment vast tot medio 2028. Nu de middenvelder achttien jaar is geworden, mag hij zijn contract met vijf jaar verlengen. Het talent uit Volendam, die onder Fred Grim is uitgegroeid tot basisspeler in de hoofdmacht van Ajax, verwacht dat hij uiteindelijk gaat bijtekenen, zo sprak hij tegenover onder meer De Telegraaf. “Ja, ik denk dat het goed moet komen en dat ik bij Ajax ga verlengen. Het is ook nooit mijn plan geweest om weg te gaan. We moeten eruit komen”, aldus Steur.

'Contractverlenging Steur kan nog maanden duren'

Inan, die Ajax op de voet volgt namens het Algemeen Dagblad, verwacht dat de Ajax-fans echter nog even geduld moeten hebben voordat Steur daadwerkelijk een krabbel zet onder een nieuwe verbintenis. “Dat ligt wat complexer”, begint hij in de AD Voetbalpodcast. “Wat ik ervan begreep vanuit de clubleiding en zijn zaakwaarnemer Yalcin Sarica, is dat de onderhandelingen nog heel prematuur zijn. Ze zijn nog bij het eerste voorstel.”

De wisseling van technisch directeur Alex Kroes naar Jordi Cruijff speelt ook mee, aldus Inan. “Ik verwacht dat ze er daarvoor niet uitkomen, en dat dit dossier wordt overgedragen en dat het daardoor nog een paar maanden kan duren totdat Steur gaat bijtekenen.”

Onder Fred Grim beleeft Steur zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Het talent, dat in eerste instantie genoegen moest nemen met minuten bij de beloftenploeg, lijkt zijn basisplek op het middenveld te hebben veroverd, zeker na het vertrek van Kenneth Taylor naar Lazio. Niet voor niets wil Ajax zijn contract dan ook openbreken tot medio 2030.