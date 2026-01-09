Ajax wil langer aan zich binden. De Amsterdammers hebben het grote talent een contractvoorstel gedaan tot medio 2030, zo meldt het Algemeen Dagblad. De huidige verbintenis van de zeventienjarige middenvelder loopt door tot de zomer van 2028.

Steur staat er uitstekend op en wordt door diverse buitenlandse (top)clubs begeerd. Onder meer Eintracht Frankfurt werd genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar de Volendammer bleef bij ESPN rustig onder deze geruchten: “Ik ben daar helemaal niet mee bezig”, sprak hij.

Artikel gaat verder onder video

Ajax deed al eerder een poging om Steur langer vast te leggen, maar dat werd door de jongeling nog afgehouden. Dat kwam doordat de Amsterdammers op het laatste moment de stekker uit een huurdeal naar FC Volendam trokken en de belofte op meer speeltijd in de hoofdmacht niet nakwamen.

In het slotstuk van de eerste seizoenshelft heeft Steur over speeltijd in de hoofdmacht niets te klagen. Nadat Fred Grim de boel overnam van de ontslagen John Heitinga, krijgt de middenvelder de kans in de basis en blinkt hij uit. De interim-oefenmeester liet eerder doorschemeren dat Steur een belangrijke kandidaat is om Kenneth Taylor – die naar Lazio vertrekt – op te volgen.