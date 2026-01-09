Live voetbal 3

'Ajax wil contract Sean Steur openbreken tot medio 2030'

Sean Steur
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 januari 2026, 21:10

Ajax wil Sean Steur langer aan zich binden. De Amsterdammers hebben het grote talent een contractvoorstel gedaan tot medio 2030, zo meldt het Algemeen Dagblad. De huidige verbintenis van de zeventienjarige middenvelder loopt door tot de zomer van 2028.

Steur staat er uitstekend op en wordt door diverse buitenlandse (top)clubs begeerd. Onder meer Eintracht Frankfurt werd genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar de Volendammer bleef bij ESPN rustig onder deze geruchten: “Ik ben daar helemaal niet mee bezig”, sprak hij.

Artikel gaat verder onder video

Ajax deed al eerder een poging om Steur langer vast te leggen, maar dat werd door de jongeling nog afgehouden. Dat kwam doordat de Amsterdammers op het laatste moment de stekker uit een huurdeal naar FC Volendam trokken en de belofte op meer speeltijd in de hoofdmacht niet nakwamen.

In het slotstuk van de eerste seizoenshelft heeft Steur over speeltijd in de hoofdmacht niets te klagen. Nadat Fred Grim de boel overnam van de ontslagen John Heitinga, krijgt de middenvelder de kans in de basis en blinkt hij uit. De interim-oefenmeester liet eerder doorschemeren dat Steur een belangrijke kandidaat is om Kenneth Taylor – die naar Lazio vertrekt – op te volgen.

➡️ Meer nieuws over Sean Steur

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Steven Berghuis

‘Seattle Sounders en New York City FC tonen interesse in Berghuis’

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder na transferperiode opnieuw in gesprek met Ajax

  • Gisteren, 21:19
  • Gisteren, 21:19
Kenneth Taylor en Sean Steur van Ajax

‘Ajax heeft ideale opvolger Taylor al in huis met Steur’

  • Gisteren, 20:37
  • Gisteren, 20:37
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sean Steur

Sean Steur
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel