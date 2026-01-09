Live voetbal 1

Steur stelt Ajax-fans gerust over Frankfurt-geruchten: 'Ik zou me geen zorgen maken'

Ajax-speler Sean Steur
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
9 januari 2026, 17:46

Sean Steur zegt in gesprek met ESPN dat de supporters van Ajax niet hoeven te vrezen dat hij komende zomer al vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. De zeventienjarige middenvelder wordt in Duitsland gelinkt aan een overstap naar Eintracht Frankfurt en reageert nu zelf voor het eerst op die geruchten.

Steur debuteerde vorig seizoen al onder Francesco Farioli in Ajax 1, maar is nu onder Fred Grim bezig definitief door te breken in de hoofdmacht. De geboren Volendammer maakte recent onder meer indruk in de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord en wordt een grote toekomst voorspeld. Steur ligt bij Ajax nog vast tot medio 2028.

Vanuit Duitsland klinken sinds begin december vorig jaar echter hardnekkige geruchten over een zomers vertrek van Steur naar Eintracht Frankfurt, de huidige nummer zeven van de Bundesliga. Deze week nog herhaalde de gerenommeerde transferjournalist Florian Plettenberg (Sky) op X dat er 'gesprekken gaande' zijn over een vertrek van Steur uit Amsterdam.

ESPN vraagt Steur op de man af wat er waar is van de geruchten. "Of ik de supporters gerust kan stellen? Ik ben op dit moment gewoon heel blij bij Ajax en ben daar eigenlijk ook helemaal niet mee bezig. Ik focus me alleen op Ajax en ben gewoon heel blij hier." Verslaggever Cristian Willaert vraagt door: "Dus volgend jaar ben je hier ook nog?" Steur reageert: "Jaaaa... ik denk niet dat ik ergens anders naartoe ga." Willaert bespeurt toch enige twijfel in het antwoord van de middenvelder: "Moeten we nou doorvragen of niet, of hoeven de supporters zich echt geen zorgen te maken?" Steur: "Nee, ik zou me geen zorgen maken. Ik ben gewoon lekker hier, volle focus op Ajax."

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

