Ajax heeft beet: Max Ibrahimovic treedt in voetsporen van vader Zlatan

Maximilian Ibrahimovic maakt de overstap van AC Milan naar Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De zoon van komt op huurbasis over naar de Johan Cruijff Arena. Ajax heeft daar een koopoptie bij bedongen.

Vorige week kwam naar buiten dat Ajax zijn zinnen had gezet op de komst van Ibrahimovic. De Amsterdammers hadden een duidelijk plan voor ogen met het Nederlandse talent: meetrainen met het eerste elftal, om zijn speelminuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax. Ibrahimovic komt in eerste instantie op huurbasis over van AC Milan, maar de hoofdstedelingen hebben daar een koopoptie bij bedongen. De Telegraaf meldde afgelopen week dat deze 3,5 miljoen euro bedraagt.

Met de transfer van Ibrahimovic junior treedt hij in de voetsporen van zijn vader Zlatan. De voormalig topspits maakte in de zomer van 2001 op negentienjarige leeftijd, net zo oud als zijn zoon nu is, de overstap van Malmö FF naar Ajax. In Amsterdam kwam de Zweed tot 110 wedstrijden, waarin hij 48 keer het net vond en zeventien assists gaf. Na drie seizoenen bij Ajax vertrok Ibrahimovic naar Juventus.

Marijn Beuker reageert op de transfer: "We zijn erg blij met de komst van Maximilian. Hij is een talentvolle aanvaller met een goed gevoel voor positie kiezen in en rond het strafschopgebied en hij heeft veel doelgerichtheid in zijn afronding. Hij is vaardig met zijn dribbel en heeft bovenal een geweldige winnaarsmentaliteit en trainingskarakter. Hij zal in eerste instantie vooral speelminuten maken bij Jong Ajax en zal gedurende het seizoen regelmatig pendelen tussen Jong Ajax en het eerste elftal, zodat hij kan wennen aan het hogere niveau en de intensiteit van Ajax 1. Maximilian is een speler met veel potentie en we hopen dat hij op termijn vast in de aanval van Ajax 1 opgenomen kan worden."