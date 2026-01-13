Live voetbal

Noa Vahle hoopt enorm op goede relatie tussen Ibrahimovic en Van der Vaart jr. bij Ajax

Noa Vahle
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
13 januari 2026, 09:17

Noa Vahle vindt het geweldig dat Maximilian Ibrahimovic gaat spelen voor Ajax, maar de komst negentienjarige linksbuiten kan ook andere gevolgen hebben. Ze hoopt dat Ibrahimovic wel goed om kan gaan met een van zijn nieuwe teamgenoten: Damian van der Vaart.

De zoon van voormalig Ajax-spits Zlatan Ibrahimovic gaat in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax. Binnen de ploeg van Willem Weijs speelt ook de zoon van Rafael van der Vaart, Damián: “We weten allemaal dat Rafael en Zlatan een ongelooflijke godsgruwelijke hekel aan elkaar hebben", zegt Vahle maandagavond in het programma De Oranjewinter.

Artikel gaat verder onder video

“Dus ik hoop dat de zonen het iets beter met elkaar kunnen vinden", zegt Vahle lachend. Eerder sprak Rafael van der Vaart die hoop zelf ook al uit bij Studio Voetbal. De middenvelder en Ibrahimovic konden elkaar niet verdragen in hun gezamenlijke tijd bij Ajax.

Ajax-trainer Willem Weijs werd maandagavond ook geconfronteerd met het verleden tussen Van der Vaart en Ibrahimovic. De coach van de Amsterdamse beloftenploeg wilde er echter niet op in gaan: “Vanaf het moment dat deze naam is gevallen in de media gaat het hierover. Ik zou het leuk vinden als iemand een keer wat beelden van hem opzoekt of een Italiaanse journalist belt om te vragen wat deze jongen kan. Het gaat alleen maar over een vete die er blijkbaar in het verleden ooit een keer was. Daar heb ik niets mee te maken."

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim

Maaskant vindt dat Grim geen persconferenties meer mag geven bij Ajax

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Marco van Basten Ziggo Sport

Van Basten fakkelt Regeer keihard af: ‘Aan de bal is hij héél slecht’

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Ajax op voorsprong tegen Telstar

Manschot mist rode kaart bij Telstar – Ajax: ‘Achterlijk! Dit heeft niks met voetbal te maken!’

  • Gisteren, 21:10
  • Gisteren, 21:10
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jong AZ - Jong Ajax

Jong AZ
1 - 2
Jong Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic
Leeftijd: 44 jaar (3 okt. 1981)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
Milan
4
1
2021/2022
Milan
23
8
2020/2021
Milan
19
15
2019/2020
Milan
18
10

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
20
35
52
2
Cambuur
21
24
47
3
De Graafschap
21
9
37
4
Roda
21
6
34
5
Jong PSV
21
2
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel