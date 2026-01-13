Noa Vahle vindt het geweldig dat Maximilian Ibrahimovic gaat spelen voor Ajax, maar de komst negentienjarige linksbuiten kan ook andere gevolgen hebben. Ze hoopt dat Ibrahimovic wel goed om kan gaan met een van zijn nieuwe teamgenoten: Damian van der Vaart.

De zoon van voormalig Ajax-spits Zlatan Ibrahimovic gaat in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax. Binnen de ploeg van Willem Weijs speelt ook de zoon van Rafael van der Vaart, Damián: “We weten allemaal dat Rafael en Zlatan een ongelooflijke godsgruwelijke hekel aan elkaar hebben", zegt Vahle maandagavond in het programma De Oranjewinter.

“Dus ik hoop dat de zonen het iets beter met elkaar kunnen vinden", zegt Vahle lachend. Eerder sprak Rafael van der Vaart die hoop zelf ook al uit bij Studio Voetbal. De middenvelder en Ibrahimovic konden elkaar niet verdragen in hun gezamenlijke tijd bij Ajax.

Ajax-trainer Willem Weijs werd maandagavond ook geconfronteerd met het verleden tussen Van der Vaart en Ibrahimovic. De coach van de Amsterdamse beloftenploeg wilde er echter niet op in gaan: “Vanaf het moment dat deze naam is gevallen in de media gaat het hierover. Ik zou het leuk vinden als iemand een keer wat beelden van hem opzoekt of een Italiaanse journalist belt om te vragen wat deze jongen kan. Het gaat alleen maar over een vete die er blijkbaar in het verleden ooit een keer was. Daar heb ik niets mee te maken."