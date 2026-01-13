Live voetbal

Brian Brobbey weigert in Engeland interview met journalist Sjoerd Mossou

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago/Realtimes
13 januari 2026, 10:15

Sunderland-spits Brian Brobbey had geen zin in een interview met de Nederlandse journalist Sjoerd Mossou. De verslaggever van het Algemeen Dagblad was speciaal naar Engeland afgereisd voor een bezoek aan The Black Cats.

Mossou was op 7 januari aanwezig bij de wedstrijd tussen Brentford en Sunderland (3-0). Na afloop sprak hij met Sunderland-doelman Robin Roefs en hoopte hij ook een woord te kunnen wisselen met Brobbey, die de laatste weken steeds beter in vorm lijkt te raken bij de nummer tien van Engeland.

De voormalig spits van Ajax zat daar echter niet op te wachten: “Brian Brobbey liep straal door. Dat was lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Dat maak ik niet vaak meer mee met Nederlandse spelers. Over het algemeen stoppen die altijd. Brobbey had geen zin”, vertelt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Mossou dacht vervolgens na over de reden van Brobbey’s gedrag in de mixed-zone: “Ik heb weleens een kritisch stukje over Brobbey geschreven, tijdens zijn Ajax-tijd, toen hij niet zo goed presteerde. Het kan zijn dat hij daar nog een soort van boos over is.”

“Dat zou ik dan nog wel een acceptabele reden vinden”, stelt Mossou. “Het zou erger zijn als hij gewoon schijt heeft aan de media of zijn eigen presentatie, op een arrogante manier. Dat is meestal een minder goed teken bij een opkomende speler. Ik hoop dat hij mij gewoon een lul vindt.”

