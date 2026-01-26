NEC denkt in de zoektocht naar een opvolger van Kento Shiogai aan de komst van , zo weet De Gelderlander. De voormalig spits van Feyenoord en Ajax staat momenteel onder contract bij Rangers FC, waar hij het regelmatig moet doen met een reserverol.

NEC nam deze winter afscheid van Shiogai. VfL Wolfsburg lichtte de koopoptie van tien miljoen euro in het contract van de Japanner, die daardoor tussentijds de stap naar de Bundesliga maakte. Doordat Youssef El Kachati maandenlang uit de roulatie is met een polsblessure, is Koki Ogawa momenteel de enige echte spits in de selectie van Dick Schreuder. Ook Bryan Linssen zou op die positie kunnen spelen.

Om het vertrek van Shiogai en de blessure van El Kachati op te vangen, is NEC nu uitgekomen bij Danilo. De Braziliaan verruilde Feyenoord in de zomer van 2023 voor Rangers, waar hij het momenteel met een reserverol moet doen. In totaal kwam de spits in 28 wedstrijden in actie, waarin hij vier keer scoorde en twee assists gaf. Als NEC en Rangers een akkoord weten te bereiken, is de verwachting dat het om een huurdeal gaat.

Danilo heeft de nodige ervaring in de Eredivisie. De aanvaller werd op achttienjarige leeftijd door Ajax weggeplukt bij het Braziliaanse Santos, maar tot een doorbraak in Amsterdam kwam het niet. In twintig wedstrijden voor de Amsterdammers, waarvan zestien als invaller, scoorde hij negen keer en gaf hij een assist. Na een succesvolle verhuurperiode bij FC Twente in 2020/21, waar hij zeventien keer scoorde en vijf assists gaf in 34 duels, maakte hij in 2022 transfervrij de overstap naar Feyenoord. In Rotterdam kwam hij in een seizoen tot 48 wedstrijden en was hij veertien keer trefzeker en leverde hij vier assists.