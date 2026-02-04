Bizar: Nederlandse vlaggendrager Jens van ’t Wout kent Marco van Basten niet

Aanstaande vrijdag gaan in Milaan de Olympische Winterspelen van start. Jens van ’t Wout mag bij de openingsceremonie in San Siro de Nederlandse vlag dragen, maar de 24-jarige shorttracker lijkt niet bepaald onder de indruk van het voetbalstadion. Van ’t Wout heeft niets met voetbal en zelfs de naam van Marco van Basten doet bij hem geen belletje rinkelen.

Van ’t Wout praat dinsdag in gesprek met de NOS over de eer die hem toekomt om de Nederlandse vlag vrijdag te dragen bij de openingsceremonie in het stadion van AC Milan en Internazionale. “Het is nog niet helemaal bezonken hoe gaaf het is”, begint hij.

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Wout werd geboren in Laren, maar woonde van zijn tweede tot zijn vijftiende in Canada. Dat hij niet is opgegroeid met een voetbalcultuur blijkt wel. “Ik ben heel benieuwd hoe dat stadion eruitziet. Ik kijk echt geen voetbal. Iedereen heeft het over het stadion, maar ik heb geen idee hoe dat stadion eruitziet.”

“Het is wel echt een eer om dit te mogen doen”, voegt de shorttracker eraan toe. De 'Grote Drie' van AC Milan - Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard – kent Van ’t Wout niet. “Geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Marco van Basten? Ik ben alleen maar met ijshockey opgegroeid, dus voetbal ken ik echt niet. Ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd gekeken. Ik hoop dat ik hier geen haat voor krijg”, besluit hij.