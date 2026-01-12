De analisten van Rondo zijn niet bepaald enthousiast over . De controleur van Ajax, die zich onder Fred Grim heeft ontpopt tot vaste waarde bij de Amsterdammers, is volgens onder meer Marco van Basten ‘kwetsbaar’ en totaal niet te vergelijken met voorganger Jordan Henderson.

Regeer had zondagmiddag, in het uitduel met Telstar (2-3 winst), opnieuw een basisplaats bij Ajax. De middenvelder speelde een solide wedstrijd, maar moest na ruim een uur spelen de strijd staken nadat hij het slachtoffer werd van een stevige overtreding. Toch verscheen de ‘zes’ van de Amsterdammers na afloop voor de camera van ESPN, waar Hans Kraay junior zelfs een vergelijking met Henderson maakte. Regeer zelf ging daar niet in mee.

Artikel gaat verder onder video

“Henderson vond ik wel een goede jongen, die ook iedereen aanstuurde”, reageert Van Basten. “Maar Regeer vind ik kwetsbaar. Aan de bal is hij héél slecht. Het is wel een jongen die ballen onderschept, maar als je een bal onderschept en hem daarna weer inlevert… dat schiet ook niet echt op”, vervolgt de oud-voetballer van Ajax.

“Dat gebeurt veel bij hem”, stelt Van Basten. Ook Khalid Boulahrouz is geen fan van Regeer. “Ik vind hem geen zes, maar ook geen rechtsback”, zegt hij, doelend op de andere positie die Regeer weleens bekleedt. Wim Kieft haakt daar ludiek op in: “Misschien is keeper wat voor hem”, grapt de nieuwe analist van Ziggo Sport. Boulahrouz sluit af: “Hij is niet dominant en heeft niet het vermogen om een ploeg te sturen, of om tussendoor zélf een goede wedstrijd te spelen.”