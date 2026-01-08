Live voetbal

Sportcentrum in Utrecht stort deels in: eigendom van Frank Rijkaard en Marco van Basten

Marco van Basten
Foto: © Imago
8 januari 2026

Het sportcentrum dat donderdagavond deels instortte in Utrecht, is onder meer eigendom van oud-voetballers Frank Rijkaard en Marco van Basten. Dat melden verschillende media.

Donderdagavond stortte rond 19.00 uur het dak van het sportcentrum Hal22 gedeeltelijk in. Dat gebeurde door het gewicht van de sneeuw dat op het dak lag. Op het moment van instorten waren er nog zo’n twintig mensen in het pand aan het sporten.

In het sportcentrum kunnen bezoekers onder meer bowlen, squashen, padel spelen en fitnessen. De instorting deed zich voor bij het deel waar de padelbanen en de fitnessruimte zijn.

Omdat het pand te gevaarlijk was voor de hulpdiensten om direct binnen te gaan, werd er gezocht met een drone naar eventuele slachtoffers. Uiteindelijk werd niemand aangetroffen in het ingestorte deel; alle aanwezigen waren veilig buiten.

Ook acteur Barry Atsma is mede-eigenaar van het pand. Laatstgenoemde kwam donderdagavond direct ter plaatse toen het incident plaatsvond, melden meerdere media.

