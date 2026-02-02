Verslaggever Tim Reedijk van Voetbal International is geschrokken van het niveau dat Feyenoord liet zien tegen PSV. De Rotterdammers gingen zondagmiddag kansloos met 3-0 onderuit op bezoek bij de koploper van de Eredivisie.

Feyenoord werd vooral in de eerste helft bij vlagen zoek gespeeld door de ploeg van Peter Bosz. Binnen twintig minuten stond PSV al met 3-0 voor en was de wedstrijd feitelijk beslist. De Rotterdammers wisten het eigen niveau geen moment te halen.

Artikel gaat verder onder video

"Er is gewoon geen dreiging en geen concurrentie meer voor PSV. Als dit de nummer één tegen de nummer twee was, dan zegt dat heel veel over het niveau van de competitie", aldus Reedijk. "Het zag er voor mij uit als PSV tegen Heracles Almelo of PSV tegen FC Volendam."

De VI-verslaggever zag een wedstrijd die al vroeg gespeeld was. "Dat zijn duels die PSV vaak binnen een half uur beslist en daarna rustig uitvoetbalt. Dat was vandaag ook het geval en dat is eigenlijk krankzinnig."