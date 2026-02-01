De rentree van bij Feyenoord heeft zondagmiddag direct geleid tot een storm aan reacties. De verdediger, die deze week werd overgenomen van Sporting Portugal en voor het eerst sinds 2019 weer het rood-wit droeg, stond binnen achttien minuten midden in een collectieve afrekening. Feyenoord keek toen al tegen een 3-0 achterstand aan bij PSV.

Op fansite FR12.nl werd St. Juste door velen meteen aangewezen als symbool van het falende beleid. “658 wedstrijden niet gespeeld; half fit; net een week in Nederland; spelen tegen de koploper… maar van onze trainer mag St Juste zijn debuut maken”, schreef een supporter vol ongeloof. Een ander was nog feller: “Wat heeft die gozer bij Sporting gedaan behalve blessureleed verzamelen?”

Wanhoopsaankoop

Artikel gaat verder onder video

De hoop bij zijn komst was dat St. Juste met ervaring en snelheid direct stabiliteit zou brengen in een wankele defensie. Die verwachting sloeg echter razendsnel om in cynisme. “Dit is geen versterking, dit is een grap”, klonk het. Ook zijn vergelijking met eerdere jaren viel niet in zijn voordeel: “St. Juste is dezelfde weifelende verdediger als vijf jaar geleden, alleen nu trager en blessuregevoeliger.”

Dat hij direct in de basis stond, werd door veel fans onbegrijpelijk gevonden. “Heeft hij überhaupt een bal getraind deze week?”, vroeg iemand zich hardop af. De vroege wissel in de rust maakte het oordeel voor sommigen compleet: “Goede aankoop St Juste, nu al gewisseld hahaha.” In de aanloop naar de wedstrijd had trainer Robin van Persie al aangekondigd dat St. Juste niet de hele wedstrijd zou spelen.

Onvrede over clubleiding

De kritiek blijft niet beperkt tot de verdediger zelf. Voor veel supporters staat St. Juste symbool voor wat zij zien als structureel wanbeleid. “Dennis te Kloese haalt gewoon random oude bekenden terug, zonder plan”, luidt één van de reacties. Een ander vat het gevoel samen: “We gooien miljoenen over de balk en eindigen met dit.”

Ook trainer Van Persie kreeg het zwaar te verduren. Zijn keuze om St. Juste, na maanden blessureleed in Portugal, direct op te stellen riep veel vragen op. “RvP is totaal de weg kwijt”, schreef een supporter, terwijl een ander stelde: “Zet St. Juste erin alsof hij de verlosser is, maar hij verzuipt net als de rest.”

‘Enige met gif’

Tussen de harde oordelen door klonk echter ook een ander geluid. Een kleinere groep supporters zag in St. Juste juist iets wat zij elders misten. “St. Juste brengt het karakter wat we nodig hadden”, werd geschreven. Een ander merkte op: “Hij is lekker fel inderdaad.”

Sommigen verdedigden hem zelfs expliciet in vergelijking met ploeggenoten. “Ahmedhodzic speelt echt slecht. St Juste bevalt mij wel”, aldus een fan. Ook werd gewezen op zijn agressie in het duelspel: “St Juste is werkelijk de enige die met een beetje gif speelt.” Daarbij werd wel aangetekend dat hij onvoldoende werd geholpen: “Als de rest niet kort op de tegenstander zit, ben je zo uitgespeeld.”

Het optreden van St. Juste wordt door velen weliswaar bekritiseerd, maar even vaak klinkt dat hij in een onmogelijke context werd gebracht.