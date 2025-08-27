Lofzang voor Land: 'Dat gaat een Zechiël-verhaal worden'

Anco Jansen is blij dat nu bij FC Groningen in de Eredivisie gaat spelen. De ESPN-analist is onder de indruk van de talentvolle middenvelder en vindt hem 'een geweldenaar'. Jansen verwacht dan ook dat de verhuurperiode van Land bij FC Groningen een 'Zechiël-verhaal' gaat worden.

Land staat bij PSV te boeken als een groot talent, maar komt op dit moment door de grote concurrentie op het middenveld al langere tijd nauwelijks aan spelen toe onder Peter Bosz. Daarom lijkt het moment aanstaande voor Land om een stap in zijn carrière te gaan zetten. Hij moet gaan voetballen op het hoogste niveau in Nederland. Dat gaat nu gebeuren bij FC Groningen, dat de jongeling voor één seizoen gaat huren van PSV.

Naast FC Groningen waren ook FC Volendam en PEC Zwolle geïnteresseerd, waarbij Jansen vooral baalt dat Land niet naar de Zwollenaren gaat. “Groningen haalt een geweldig talent binnen", vertelt hij bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik vind Tygo Land een alleskunner, hij kan heel goed op ‘8’ spelen. Als je daar een middenveld gaat krijgen met Resink, Land en je hebt een goede nummer 10 daarvoor. Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Al was dat nu Van Bergen in die rol."

"Tygo Land is gewoon een kwaliteitsinjectie", vervolgt Jansen zijn lofzang. "Ik vind het een geweldenaar. Ik ben in ieder geval blij dat hij in de Eredivisie gaat spelen. Dat had hij al veel eerder verdiend. Dat ging bij PSV om onverklaarbare redenen niet gebeuren. Maar ik denk dat dat ook een Zechiël-verhaal gaat worden. Dat we daar echt van gaan genieten", refereert de analist naar de verhuurperiode van Gjivai Zechiël aan FC Utrecht.