Telstar zet 5-voudig Oranje-international in de wachtkamer: 'Voetballend van de boven-categorie'

Telstar gaat in de winterstop kijken of een contractaanbieding kan krijgen. De vijfvoudig Oranje-international traint al sinds afgelopen zomer mee bij de Eredivisie-promovendus, maar werkt vooralsnog vooral aan zijn fitheid, zo meldt technisch directeur Peter Hofstede in gesprek met Voetbal International.

De 58-jarige Hofstede stond deze zomer, na de gewonnen play-offs om promotie, plots voor de opgave om met een beperkt budget een Eredivisiewaardige Telstar-selectie samen te stellen. De td kan het soms nog steeds niet bevatten, geeft hij ruiterlijk toe: "Promoveren met de laagste begroting van de KKD: eigenlijk kón het helemaal niet. Het blijft een bizar verhaal. Er moest zó veel gebeuren bij deze club. Een proces dat we stapje voor stapje dachten te gaan doen. En opeens, boem, zit je in die stroomversnelling." Handhaving in de Eredivisie zou dan ook 'een wereldwonder zijn', zegt Hofstede, die wél aanstipt dat de sensationele 0-2 zege bij landskampioen PSV aantoont 'dat budgetten niet doorslaggevend zijn'.

Hofstede en trainer Anthony Correia werkten de hele zomer door om de selectie rond te krijgen. Er werd 'een ongekend aantal' spelers aangeboden bij Telstar, zo vertelt de technisch directeur. "Maar ja, kwantiteit zegt niks over kwaliteit. Wij zoeken altijd speciale spelers. Jongens die onze intense speelwijze aankunnen en de keiharde manier van trainen die daarbij hoort. Ze moeten dus fit zijn, direct inzetbaar en ze moeten kunnen voetballen."

Voor één speler maakte Telstar deze zomer een uitzondering op bovenstaande criteria: Maher (32). "Voetballend is Adam natuurlijk van de boven-categorie. Voor hem hebben we een uitzondering gemaakt. Hij wil fit worden en traint nog steeds met ons mee. Zonder verwachtingen of afspraken over de toekomst. In de winterstop gaan we kijken hoe het er dan voorstaat", vertelt Hofstede.

Maher brak een kleine vijftien jaar geleden als een raket door bij AZ en debuteerde in 2012, onder Louis van Gaal, al in het Nederlands elftal. In de zomer van 2013 betaalde PSV een transfersom van acht miljoen euro om de aanvallende middenvelder over te nemen, maar in Eindhoven wist hij de verwachtingen nooit in te lossen. Na een verhuurperiode bij het Turkse Osmanlispor vertrok hij in 2018 transfervrij naar FC Twente. Later speelde Maher opnieuw voor AZ en dook hij op bij FC Utrecht, dat hem in 2022 verkocht aan het Saudische Damac FC. Daar liep hij afgelopen zomer uit zijn contract.