Kraay junior wijst naar allerbeste Eredivisie-deal van de zomer: ‘Voor precies 0 centen’

Volgens Hans Kraay junior is de komst van van Quick Boys naar Telstar de beste deal van de afgelopen transferzomer, zo laat hij weten in een column voor Voetbal International. De analist van ESPN denkt dat de promovendus geweldige zaken heeft gedaan met de komst van de aanvaller.

Kraay junior gaat in zijn column onder meer in op de aankopen van de traditionele top-drie. Zo komen transfer van Oscar Gloukh en Raúl Moro naar Ajax, Yarek Gąsiorowski en Matej Kovar naar PSV en Anel Ahmedhodžić naar Feyenoord ter sprake. Maar de allerbeste deal van de zomer is dit seizoen gedaan door Telstar, zo vindt de journalist.

“Oh ja, voor ik het vergeet, de beste transfer van deze zomer is toch echt die van Patrick Brouwer van Quick Boys naar Telstar voor precies nul centen. Kijk, zo kan het ook”, sluit Kraay junior zijn column voor VI af.

Brouwer werd afgelopen seizoen topscorer van Quick Boys in de Tweede Divisie met zestien goals. Bovendien gaf de voormalig aanvaller van (Jong) Sparta en FC Emmen negen assists. De inmiddels 24-jarige vleugelspeler is transfervrij opgepikt door Telstar, waar hij ook al twee keer het net wist te vinden in het nieuwe seizoen. Brouwer nam de 0-2 voor zijn rekening tijdens de verrassende zege op PSV. Ook tegen FC Volendam maakte de aanvaller een doelpunt.