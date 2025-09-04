Rob Jetten wil Telstar-selectie uitnodigen in de Tweede Kamer

Rob Jetten zou de selectie van Telstar willen uitnodigen voor een bezoek aan de Tweede Kamer. De fractievoorzitter van D66 denkt dat de Velsenaren de politici in Den Haag iets zouden kunnen leren.

Dat vertelt Jetten, die supporter van Feyenoord is, in een interview met Voetbalzone. Een bezoek van Telstar aan de Tweede Kamer komt ter sprake als de journalist van dat medium vraagt welke voetballer Jetten eens in de Tweede Kamer zou willen zien: "Ik zou graag een heel team uit willen nodigen voor een bezoek en dat is Telstar. Ik heb laatst met hen in een tv-programma gezeten en ik was zo onder de indruk van hoe zij met een kleine club en een heel klein budget door hele grootse dingen kunnen doen", vertelt Jetten.

De geboren Brabander denkt dat dat de manier hoe mensen bij Telstar met elkaar samenwerken, het tegenovergestelde is van hoe het er momenteel in de landelijke politiek aan toe gaat.

"Grootste dingen bereiken doen ze door echt als team samen te werken en daar kunnen wij in Den Haag veel van leren, denk ik. De spelers van Telstar kunnen ons tijdens het bezoek dan coachen: iets minder ruzie maken, iets meer samenwerken. Dan krijgen we misschien nog wat voor elkaar", zegt de D66'er glimlachend.