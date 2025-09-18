Telstar is geïrriteerd en gaat verhaal halen bij EA

Telstar is teleurgesteld in de makers van de nieuwe EAFC. In de voetbalgame (voorheen FIFA) die bijna uitkomt zijn er slechts twaalf spelers van de promovendus opgenomen. Telstar stuurt dan ook een tweet naar EA, met daarin een opmerkelijk voorstel.

De club uit Velsen-Zuid verraste vorig seizoen vriend en vijand door te promoveren naar de Eredivisie. Na 47 jaar afwezigheid is de club weer terug op het hoogste niveau. Tot dusver doet de club het verdienstelijk: landskampioen PSV werd in Eindhoven met 0-2 verslagen, terwijl Telstar in de Johan Cruijff Arena meer had verdiend dan een 2-0 nederlaag. Tegen PEC, FC Volendam en Fortuna pakte Telstar slechts één punt, maar het was niet gek geweest als de promovendus zes punten uit die drie duels had meegenomen.

De Noord-Hollandse club zijn door de promotie ook toegevoegd aan de voetbalgame EAFC en FIFA Ultimate Team. Toch is Telstar niet te spreken over de manier waarop dat gedaan is. EAFC 26-spelers kunnen namelijk binnenkort - de releasedatum is 26 september aanstaande - maar met slechts twaalf Telstar-spelers spelen, terwijl trainer Anthony Correia 'in het echt' 27 spelers tot zijn beschikking heeft. Verder waren er tot vandaag 'oude babyfoto's' gekoppeld aan de karakters in het spel. And last but not least: EAFC heeft de promovendus als 'SC Telstar' aan het spel toegevoegd.

Daar zijn ze bij Telstar niet blij mee en dus stuurt de club een tweet naar EA, met daarin wat feedback. Aan de tweet is een afbeelding toegevoegd met daarop recentere spelersfoto's, terwijl er ook een poging wordt gedaan om Ronald Koeman Jr. nog in het spel te krijgen. Het voorstel van Telstar lijkt echter weinig kans van slagen te hebben, mede omdat de promovendus denkt aan een kaart van 99 (de hoogste beoordeling in het spel) voor de zoon van Ronald Koeman. Ter vergelijking: Thibaut Courtois van Real Madrid krijgt een beoordeling van 89 in EAFC 26.

