Beste deals: pre-order FC26 voor PS4, PS5, Xbox en Switch

EA Sports heeft met voetbalspel FC26, het voormalige FIFA, opnieuw de lat hoger gelegd voor virtuele voetbalervaringen. De opvolger van FC25 biedt spelers wereldwijd een nog realistischer gevoel op het veld, dankzij verbeterde animaties en verfijnde kunstmatige intelligentie. Hier kun je FC26 voor alle consoles bestellen!

Wanneer komt FC26 uit?

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025, zo heeft EA bevestigd. Gamers die niet willen wachten, kunnen met de Ultimate Edition al een week eerder aan de slag: vanaf 19 september 2025. Daarmee volgt de uitgever dezelfde strategie als bij eerdere edities, waarbij fanatieke spelers dieper in de buidel moeten tasten om eerder toegang te krijgen tot het nieuwe voetbalspel.

FC26 kopen voor PlayStation 4 en 5, Xbox, Nintendo Switch en Switch 2

FC26 op PlayStation 5

Bol.com: €69,-

Coolblue: €69,-

Nedgame: €74,99,-

FC26 op PlayStation4

Bol.com: €69,99,-

Coolblue: €69,-

Nedgame: €74,99,-

FC26 op Xbox

Bol.com: €69,99,-

Coolblue: €69,-

Nedgame: €74,99,-

FC26 op Nintendo Switch

Bol.com: €59,99,-

Coolblue: €59,-

Nedgame: €54,99,-

FC26 op Nintendo Switch 2

Bol.com: €69,99,-

Coolblue: €69,-

Nedgame: €64,99,-

Een opvallende toevoeging dit jaar is de keuze tussen twee spelvoorkeuren. In de Competitive-modus draait alles om snelheid en scherpte, ideaal voor wie zich waagt aan Ultimate Team of Clubs. Voor liefhebbers van authentiek voetbalgevoel is er de Authentic-modus, waarmee Career Mode en offline wedstrijden dichter dan ooit bij het echte spel in de stadions komen.

Qua content stelt FC26 niet teleur: meer dan 20.000 spelers, 750 clubs en tientallen competities, waaronder de Champions League, Premier League en La Liga, zijn volledig speelbaar. Daarmee blijft de game ook in licenties de onbetwiste nummer één in de markt. Of je nu kiest voor een topclub of een bescheiden elftal uit de lagere divisies, de ervaring is ongekend breed en meeslepend.

FC26 is beschikbaar op vrijwel alle platforms: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC en zelfs cloudgaming via Amazon Luna. Daarmee is er voor elke voetbalfan een geschikte versie. Voor wie alvast het virtuele veld op wil, zijn er volop (pre)order-mogelijkheden bij grote webshops – ideaal om direct aan de aftrap van dit nieuwe seizoen te staan.