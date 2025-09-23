Live voetbal

Nijhuis wordt keihard uitgelachen na verhaal over blunderende collega Erwin Blank

Erwin Blank besproken bij Vandaag Inside
Foto: © Imago/SBS6/realtimes
Luuk van Grinsven
23 september 2025, 06:55

Bas Nijhuis weet wat er in het hoofd van collega-scheidsrechter Erwin Blank rondging bij de dubieuze 2-0 van FC Groningen tegen Telstar. Tot grote verbazing keurde de arbiter de tweede treffer van de Trots van het Noorden – van Oskar Zawada – goed, terwijl er een overduidelijke overtreding aan voorafging.

Dankzij Blank laaide de scheidsrechtersdiscussie afgelopen weekend opnieuw op. De leidsman liet doorspelen na een duw van Wouter Prins in de rug van Tyrese Noslin, waarna Zawada simpel voor de beslissende 2-0 zorgde. De videoscheidsrechters hadden twijfels en riepen Blank naar het scherm, maar de arbiter bleef bij zijn standpunt en liet het doelpunt staan. Een soortgelijke situatie deed zich vorige week voor bij FC Twente – NAC (2-2).

Bij Vandaag Inside laat Nijhuis zijn licht schijnen over de beslissing van afgelopen weekend. “Als scheidsrechter ga je naar het scherm en zoek je iets dat jou kan steunen om bij je beslissing te blijven. Blank kwam bij het scherm en dacht: ik heb niet gefloten voor een duw en ik wil zien of er ergens bewijs is”, begint Nijhuis.

“Als scheidsrechter zoek je heel snel naar een bevestiging van wat jij hebt gezien. Maar dat zul je hier (bij de 2-0 van FC Groningen – Telstar) niet vinden”, aldus Nijhuis. Ondertussen schaterlacht René van der Gijp op de achtergrond door het verhaal van de scheidsrechter.

  Gisteren, 14:57
  Gisteren, 14:05
  Gisteren, 12:32
