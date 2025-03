Ajax-keeper Matheus komt ver zijn doel uit en gaat enorm de fout in

Een opvallend doelpunt van Mario Götze in de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Ajax. Doelman kwam heel ver zijn doel uit en leverde de bal in bij Frankfurt, waarna Götze binnenschoot in een leeg doel.

In de 82ste minuut van de wedstrijd gaf Anton Gaaei een riskante terugspeelbal met het hoofd. Matheus moest heel ver zijn doel uitkomen om te voorkomen dat Michy Batshuayi een vrije doortocht had richting doel. Dat deed hij in eerste instantie goed: de Braziliaan nam de bal rustig aan en leek de situatie onder controle te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Daarna gaf Matheus echter een onzuivere pass aan Ahmetcan Kaplan, die werd onderschept door Ansgar Knauff. De bal kwam vervolgens voor de voeten van Götze, die van grote afstand toesloeg en zijn tweede doelpunt van de avond maakte. De ex-speler van PSV zorgde voor de 4-1.

Ajax had in de aanloop nar de wedstrijd zijn best gedaan om Matheus speelgerechtigd te krijgen. De UEFA honoreerde eerder deze week het verzoek van de club om de winteraanwinst in te schrijven.

LEES OOK: Wesley Sneijder kan het niet geloven en uit zijn frustraties na opvallend Ajax-nieuws

𝗢𝗢𝗢𝗛 MATHEUS! 😱

De keeper verspeelt de bal ver uit zijn doel en Götze straft genadeloos af: 4-1 👀 #ZiggoSport #UEL #FRAAJA pic.twitter.com/AtvRFy8GMJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan van Halst noemt hét moment waarop de wederopstanding van Ajax werd ingezet

Jan van Halst snapt totaal niet dat Maurice Steijn en Sven Mislintat ongelooflijk met elkaar botsten tijdens hun gezamenlijke periode bij Ajax.