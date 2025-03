Remko Pasveer bekommert zich om mentaal gebroken teamgenoot bij Ajax

heeft zich het afgelopen jaar ontfermd over . De Deense rechtsback maakte in de zomer van 2023 voor een bedrag van een paar miljoen euro de overstap vanuit zijn thuisland naar Ajax, maar beleefde een rampzalig eerste seizoen in Amsterdam. Volgens Pasveer was hijzelf ‘een van de eersten’ die Gaaei een berichtje stuurde. De steun van de doelman en andere ploeggenoten heeft de Scandinaviër geholpen, want hij maakte de afgelopen maanden een sterke ontwikkeling door.

De eerste maanden van Gaaei in dienst van Ajax verliepen dramatisch. De Deen verscheen in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord in september 2023 aan de aftrap, maar werd nog voor de rust naar de kant gehaald door toenmalig trainer Maurice Steijn. Gaaei ging zowel in de aanloop naar de 0-1 áls 0-2 in de fout. Eerst liet hij zich eenvoudig door Quinten Timber van de bal zetten, niet veel later schoof hij het leer zomaar in de voeten van Santiago Giménez, die vervolgens Jorrel Hato eenvoudig te kijk zette en voor de tweede Rotterdamse treffer zorgde. Steijn haalde Gaaei vervolgens naar de kant. Een paar maanden later werd de back opnieuw voortijdig gewisseld, ditmaal in de uitwedstrijd tegen AZ.

Artikel gaat verder onder video

Gaaei heeft meermaals verteld dat hij het tijdens zijn eerste seizoen in Amsterdam mentaal heel moeilijk heeft gehad. Dit seizoen komt hij, onder de vleugels van Francesco Farioli, tot bloei. Gaaei beleefde al een aantal (persoonlijke) hoogtepunten, waaronder de winnende strafschop in de bloedstollende serie tegen Panathinaikos, zijn wonderschone treffer tegen FC Utrecht én sublieme assist voor de winnende van Kenneth Taylor in De Klassieker tegen Feyenoord. “Ik ben met hem bezig geweest. Als een van de eersten stuurde ik hem een berichtje: als er iets is, praat erover”, zo vertelt Pasveer in gesprek met de Volkskrant. “Hij kon dat waarderen. Door hard te werken presteert hij nu goed en doet hij lekker zijn ding, op een normale manier”, is de doelman lovend over zijn ploeggenoot.

LEES OOK: Anton Gaaei dankt één ploeggenoot, die hem door ‘hele zware’ periode sleepte

Aanvallend voetbal spelen met Ajax

De Deen is na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma in januari de eerste keus op de rechtsbackpositie. Hij maakt zodoende deel uit van de solide achterhoede van Ajax, die de afgelopen maanden werd geleid door Pasveer. De sluitpost vertelt dat het voetbal van Ajax in zijn ogen ook wel wat aanvallender of attractiever mag zijn, maar hij geeft aan dat het belangrijker is dat er ‘visie’ is. “Ajax wil zeker voetballen zoals Ajax gewend is. We zetten een stap, om daarna een volgende stap te kunnen zetten. Daarmee is ook de directie bezig. Met transferbeleid. Welke types kopen we in voor de juiste balans?”, zo klinkt het. Pasveer weet dat de leiding moet werken met minder financiële mogelijkheden dan voorheen. “De budgetten zijn enorm gekelderd. Dan moet je op nul beginnen. Ik heb veel ingeleverd, maar dat is de situatie waarin we zitten. In goede tijden profiteer je, in mindere tijden lever je wat in.”

LEES OOK: Farioli blijft verbazen en zorgt voor bijzondere taferelen in de kleedkamer van Ajax

Jan Joost van Gangelen vroeg zich onlangs af of de spelers van Ajax zelf wel plezier halen uit de manier van spelen. Ook op bezoek bij hekkensluiter Almere City lieten de Amsterdammers de bal immers aan de tegenstander en loerden ze vooral op de omschakeling. “Plezier is altijd de hoofdmoot geweest voor mij”, zegt Pasveer, die er tegelijkertijd op wijst dat ‘we moeten weten waar we vandaan komen’. “Je kunt proberen met deze groep de Ajax-stijl te hanteren, maar vorig seizoen incasseerden we zeventig doelpunten in alle competities. Uiteindelijk begint het ergens. Dichtzetten. Als we de Champions League halen, komen er budgetten vrij waardoor het proces naar het herstel kan versnellen. Gebleken is dat we met heel hard werken ergens best snel kunnen komen. En ons publiek begrijpt dat. We hebben de mensen echt nodig. Zij gaan erachter staan, wij krijgen steeds meer energie. Er ontstaat iets, en dat is heel mooi.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder: 'Schaam je kapot! Hij wordt helemaal kapot gemaakt door Farioli'

Wesley Sneijder heeft geen goed woord over voor het spel van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.