PSV smijt met miljoenen en presenteert topaankoop Ruben van Bommel

is gepresenteerd als de nieuwe linksbuiten van PSV. De landskampioen neemt de aanvaller, zoon van clubicoon Mark van Bommel, voor een recordbedrag over van competitiegenoot AZ. Van Bommel tekent een vijfjarig contract in Eindhoven, waar hij de naar Napoli vertrokken Noa Lang moet opvolgen.

Van Bommel speelde tussen 2013 en 2020 in de jeugdopleiding van PSV, maar brak door in het betaald voetbal als speler van MVV. AZ sloeg in de zomer van 2023 toe en haalde de linksbuiten naar Alkmaar, wat de club slechts een opleidingsvergoeding kostte. Namens AZ kwam Van Bommel de afgelopen twee seizoenen tot 73 officiële wedstrijden, waarin hij zeventien keer trefzeker was en zesmaal de assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot. Zijn contract in Alkmaar liep nog door tot medio 2027.

Artikel gaat verder onder video

PSV meldde zich begin juli bij AZ om Van Bommel naar Eindhoven te halen. Het eerste bod van de Eindhovenaren op Van Bommel overtrof dat van het Italiaanse Bologna, dat vijftien miljoen euro voor hem over had. AZ zette zelfs in op een bedrag van meer dan twintig miljoen euro. Door concessies vanuit PSV én Van Bommel is de transfersom volgens De Telegraaf uiteindelijk op een bedrag van bijna zestien miljoen euro uitgekomen. Daar komt ook een doorverkooppercentage van tien procent bovenop. PSV benadrukt echter dat Van Bommel geen recordaankoop is, waardoor zijn transfersom dus onder de vijftien miljoen euro uitkomt.

Van Bommel is zelf zeer verheugd door zijn transfer. "Mooier dan dit had ik het niet kunnen schrijven", zegt hij direct na het ondertekenen van zijn contract tegenover de clubkanalen. "Om zelf ook uit te komen voor PSV 1, is stiekem iets waar ik altijd van heb gedroomd", verwijst de aanvaller naar zijn vader Mark, die ook jaren voor PSV heeft gespeeld. "Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat als PSV zich zou gaan melden, dat ik er dan heel graag naartoe zou willen."

Van Bommel toch geen recordtransfer voor PSV

Met zijn overstap naar PSV krijgt Van Bommel toch geen record op zijn naam. De verwachting was dat hij Hirving Lozano zou onttronen als duurste PSV-aankoop aller tijden. De Mexicaanse aanvaller keerde in de zomer van 2023 voor vijftien miljoen euro terug in het Philips Stadion, na een vierjarig avontuur bij Napoli. PSV stelt echter dat het geen recordaankoop is, dus valt de transfersom lager uit dan vijftien miljoen euro. Mogelijk kan de buitenspeler dit record nog breken als er later weer geld wordt betaald aan AZ middels het doorverkooppercentage.

Een ander record dat dus intact blijft, is die van duurste transfer tussen twee clubs in de Eredivisie. Dit record is nog altijd in handen van Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16,25 miljoen euro van sc Heerenveen naar Ajax verkaste. Ook hier geldt dat het doorverkooppercentage de transfersom van Van Bommel dit op termijn kan laten overtreffen.

Welcome home, Ruben 🥰 — PSV (@PSV) July 11, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗

👉 PSV spot naast Van Bommel en Smit nóg een AZ-speler als versterking 🔗

👉 Talent (20) vertrekt naar buitenland: 'PSV was te langzaam'🔗

👉 PSV richt vizier op spits met één interland voor Frankrijk 🔗

👉 ‘Volgende CL-ploeg spreekt met Bakayoko over transfer’ 🔗