Van Bommel: ‘Als je Bounida bij PSV neerzet, zegt iedereen: ‘potver, die is echt goed’’

Mark van Bommel heeft te doen met . Het Belgische toptalent was dinsdag een lichtpuntje bij Ajax tijdens de Champions League-nederlaag tegen Benfica (0-2), maar volgens Van Bommel zou Bounida niet in de positie moeten zitten dat nu al van hem verwacht wordt dat hij de kar trekt bij Ajax.

Bounida kreeg dinsdag op de rechtsbuitenpositie het vertrouwen van interim-trainer Fred Grim. De negentienjarige belofte speelde een verdienstelijke wedstrijd en werd onder meer bewierookt door fans van Ajax en analist Wesley Sneijder.

“Voor Bounida vind ik de situatie zonde, echt zonde”, zegt Van Bommel bij Ziggo Sport. “Bounida is een speler die je kunt brengen in een goed draaiend elftal. Als je Bounida nu bij PSV in het elftal zou zetten, dan voetbalt hij mee. En dan zegt ook iedereen: potver, die is echt goed… Dat zie je nu ook. En dan noem je hem een lichtpuntje…”

“Maar eigenlijk moeten die andere jongens hem meenemen naar een hoger niveau. Nou verwachten we al dat hij een keer het verschil kan maken. Maar in zo’n situatie mag zo’n jonge jongen eigenlijk niet komen”, vervolgt de analist en trainer in ruste. “En daarom is de situatie voor hem, en voor de hele club, natuurlijk niet goed.”

Van Bommel is het er wel mee eens dat Bounida een lichtpuntje was bij een verder zwalkend Ajax. “Daar moet je blij mee zijn. En dat komt waarschijnlijk ook omdat hij gewoon lekker gaat voetballen. Hij houdt zich niet bezig met wat er allemaal geschreven is en wat er de afgelopen wedstrijden gebeurd is op het veld. Hij doet ook niet alles goed, maar de intentie en het idee… Onbevangen. Ga maar lekker voetballen! Dat is gewoon leuk om te zien.”

“Het is een sprankje hoop, maar bij één speler. Dat verwacht je eigenlijk van de oudere spelers, zodat er rust in de club komt”, aldus Van Bommel.