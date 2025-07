PSV en AZ op hoofdlijnen akkoord: transfersom Van Bommel bekend

PSV en AZ zijn op hoofdlijnen tot een akkoord gekomen over de transfer van , zo meldt De Telegraaf. De Eindhovenaren betalen een bedrag van bijna zestien miljoen euro. Ook heeft AZ een doorverkooppercentage van tien procent bedongen. Van Bommel gaat een contract tot medio 2030 tekenen.

De transfer van Van Bommel naar PSV hangt al even in de lucht. De Eindhovenaren zien in de aanvaller van AZ een geschikte opvolger van Noa Lang, die naar Napoli lijkt te vertrekken. Daar moet de landskampioen diep voor in de buidel tasten: AZ verlangde namelijk een bedrag van zo’n twintig miljoen euro. Van Bommel had door een clausule recht op een kwart van de transfersom, maar hij heeft besloten hiervan af te zien.

Artikel gaat verder onder video

Ook had AZ een solidariteitsvergoeding aan PSV moeten betalen, omdat de aanvaller daar een deel van zijn jeugdopleiding heeft doorlopen. Daar zien de Eindhovenaren van af. Door die concessies heeft PSV de transfersom voor Van Bommel flink kunnen drukken en houdt AZ nu toch het nettobedrag over waarop werd gemikt. Alleen MVV Maastricht zal nog een klein bedrag van de transfersom ontvangen, waardoor AZ netto een bedrag van bijna zestien miljoen euro overhoudt. Dat was een eis van de Alkmaarders om mee te werken aan de transfer.

Van Bommel zal zich woensdag nog bij PSV gaan melden om zich daar medisch te laten keuren. Ook moeten de afspraken tussen de landskampioen en AZ nog op papier worden gezet. Zodra dat allemaal met succes is gebeurd, zal Van Bommel een contract tot medio 2030 gaan tekenen en mag hij zich speler van PSV noemen. Het record van duurste binnenlandse transfer blijft daarmee voorlopig in handen van Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16,25 miljoen euro van sc Heerenveen naar Ajax ging. Door het doorverkooppercentage kan de transfersom van Van Bommel dit record later nog verbreken.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Bosz verklapt wanneer Pepi zijn rentree voor PSV kan maken 🔗

👉 PSV spot naast Van Bommel en Smit nóg een AZ-speler als versterking 🔗

👉 Talent (20) vertrekt naar buitenland: 'PSV was te langzaam'🔗

👉 PSV richt vizier op spits met één interland voor Frankrijk 🔗

👉 ‘Volgende CL-ploeg spreekt met Bakayoko over transfer’ 🔗