Van Bommel maakt enorm offer voor transfer naar PSV

is bereid een groot offer te doen aan AZ om zijn transfer naar PSV te realiseren, zo weet het Algemeen Dagblad. De buitenspeler wil namelijk deels afzien van een clausule in zijn contract waarmee hij recht heeft op een kwart van de transfersom.

In de zoektocht naar een opvolger van Noa Lang is PSV uitgekomen bij Van Bommel, zo werd vorige week duidelijk. De Eindhovenaren zouden al een bod van meer dan vijftien miljoen euro exclusief bonussen hebben neergelegd bij AZ, maar de nummer vijf van Nederland mikt op een bedrag van meer dan twintig miljoen euro. Daarmee zou Van Bommel in Nederland de duurste binnenlandse transfer worden.

Van Bommel wil zelf dolgraag naar de club waar zijn vader Mark tussen 1999 en 2005 en tussen 2012 en 2013 furore maakte. Volgens het AD heeft de aanvaller daarom zelfs besloten deels af te zien van een clausule in zijn contract. Daarmee zou hij namelijk recht hebben op een kwart van zijn transfersom. Bij een transfer van twintig miljoen euro zou dat dus gaan om een bedrag van vijf miljoen euro. Het is niet duidelijk hoe groot het deel is waarvan Van Bommel afziet.

Wat wel duidelijk is, is dat deze beslissing van Van Bommel ervoor zorgt dat PSV en AZ elkaar behoorlijk hebben genaderd in de onderhandelingen. De verwachting is dan ook dat beide clubs het binnenkort eens zullen worden over de transfer. Zodra dat rond is, is de buitenspeler zeer waarschijnlijk de duurste binnenlandse transfer. Dat record staat nu nog op naam van Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16,25 miljoen euro van sc Heerenveen naar Ajax ging.

