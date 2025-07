Ruben van Bommel lijkt duurste Eredivisie-transfer aller tijden te worden

De kans is groot dat de duurste binnenlandse transfer aller tijden in Nederland wordt. Volgens De Telegraaf laat PSV ‘er geen gras over groeien’ en heeft de Eindhovense club inmiddels al een bod neergelegd bij AZ dat ‘15 miljoen euro exclusief bonussen overstijgt’.

Van Bommel moet bij PSV op de linksbuitenpositie de opvolger worden van Noa Lang. Laatstgenoemde vertrekt vrijwel zeker voor maximaal 27 miljoen euro naar Napoli. PSV wil doorpakken en zo snel mogelijk een akkoord bereiken met AZ over Van Bommel.

LEES OOK: Transfersom Noa Lang valt nóg lager uit: Napoli knijpt PSV volledig uit

De Eindhovenaren hebben hun serieuze intenties in elk geval al duidelijk gemaakt met een eerste aanbieding. “Het bod van de landskampioen overstijgt het bod dat eerder is uitgebracht door het Italiaanse Bologna en dat 15 miljoen euro exclusief bonussen bedroeg”, schrijft De Telegraaf.

Volgens het dagblad mikt AZ op de absolute hoofdprijs voor Van Bommel: de Alkmaarders ‘zouden streven naar een totaalbedrag dat boven de 20 miljoen euro gaat’. “Daarmee stevenen de Alkmaarders af op een binnenlandse recordtransfer”, klinkt het. Dat record staat op dit moment nog altijd op naam van Miralem Sulejmani, die in 2018 voor 16,25 miljoen van sc Heerenveen naar Ajax verkaste.

Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang

AZ lijkt Van Bommel zelf in elk geval geen strobreed in de weg te leggen om persoonlijk tot een akkoord met PSV te komen. De jeugdinternational van Nederland werd door AZ niet meegenomen naar een trainingskamp in Epe.

