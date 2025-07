Romano bevestigt: Feyenoord kan toptarget definitief vergeten

Feyenoord kan definitief een streep zetten door de komst van . Volgens Fabrizio Romano gaat de 22-jarige Argentijn de overstap maken naar het Spaanse Real Betis. De transfermarktexpert maakte dit bekend middels zijn befaamd 'here we go'.

Gómez werd in Rotterdam gezien als de mogelijke opvolger van Dávid Hancko, die alsnog op weg is naar het Saudische Al-Nassr. De jonge Argentijn is een linksbenige centrale verdediger, die ook wel eens als linksback heeft gefungeerd. Hij wordt in Argentinië omschreven als 'technisch vaardig, comfortabel aan de bal en fel en agressief verdedigend'.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen vrijdag kwam het Spaanse ElDesmarque al met de berichtgeving dat het Spaanse Real Betis Feyenoord zou hebben afgetroefd in de strijd om Gómez. Volgens het medium waren de wekenlange onderhandelingen van de club uit LaLiga 'het grootste geheim'. De Argentijnse linkspoot zou daarbij zijn gevallen voor het plan dat er bij Betis klaar lag voor hem. Dit werd even later ontkracht door 1908.nl, dat schreef dat Feyenoord 'nog altijd' de enige club was die concreet geïnteresseerd was in Gómez.

De Argentijnse verdediger vertrekt echter tóch naar Real Betis. Romano bevestigt de overgang van Gómez naar LaLiga middels zijn welbekende 'here we go' op X. Naar verluidt betaalt de Conference League-finalist van afgelopen seizoen een bedrag van 6,5 miljoen euro voor de linksbenige centrale verdediger. Gómez gaat in Zuid-Spanje zijn krabbel zetten onder een verbintenis tot medio 2030.

🚨🟢⚪️ Valentin Gómez to Real Betis, here we go! Full agreement in place for the Argentine defender.



Contract until June 2030 and $6.5m fee confirmed. pic.twitter.com/Mqstui1LzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoorders spotten nieuwe diamant: 'Zelfs een blinde ziet dit' 🔗

👉 'Valente wordt geen basisspeler bij Feyenoord' 🔗

👉 Mexx Meerdink plots gelinkt aan Feyenoord 🔗