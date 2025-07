'Feyenoord afgetroefd in strijd om gedroomde Hancko-opvolger'

Feyenoord lijkt de komst van te kunnen vergeten. Volgens het Spaanse medium ElDesmarque is de 22-jarige Argentijnse centrumverdediger van Vélez Sarsfield op weg naar het Spaanse Real Betis. Gómez zou overtuigd zijn geraakt van het plan dat in Sevilla voor hem klaar ligt.

Gómez wordt in Rotterdam gezien als de mogelijke opvolger van Dávid Hancko, die alsnog op weg is naar het Saudische Al-Nassr. De jonge Argentijn is een linksbenige centrale verdediger, die ook wel eens als linksback heeft gefungeerd. Hij wordt in Argentinië omschreven als 'technisch vaardig, comfortabel aan de bal en fel en agressief verdedigend'.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft de voorbije dagen een flinke inspanning geleverd om de transfer van Gómez af te ronden. De Rotterdammers zouden zelfs een akkoord naderen met zijn club Vélez Sarsfield, maar nu klinken in Spanje de geluiden dat de Argentijn de overstap maakt naar Real Betis. Journalist Alavaro Borrego is behoorlijk zeker van zijn zaak en stelt dat Real Betis Feyenoord heeft verslagen.

ElDesmarque stelt dat Gómez 'het grootste geheim' van Real Betis heeft. De Spaanse club zou de wekenlange onderhandelingen voor zichzelf hebben gehouden. Het plan dat bij de club uit LaLiga voor hem klaar lag zou de doorslag hebben gegeven voor Gómez. Naar verluidt betaald de finalist van de Conference League van het afgelopen seizoen zo'n 5,5 miljoen euro aan Vélez Sarsfield. Voor Feyenoord zou het afketsen van de transfer een gigantische domper zijn, gezien het aanstaande vertrek van Hancko.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord-fans ergeren zich kapot aan één speler: 'Kan echt niet meer' 🔗

👉 Feyenoord reageert direct op absentie Paixão 🔗

👉 Totaal onbegrip over Feyenoord-transfer: 'Carrièrekansen verkeken' 🔗