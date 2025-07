Hancko vertrekt alsnog bij Feyenoord: recordsom voor Rotterdamse club

maakt alsnog de overstap naar het Saudische Al-Nassr. Dat melden Rijnmond en Voetbal International. Volgens journalist Dennis Kranenburg heeft de Slowaakse verdediger vrijdagochtend al afscheid genomen van zijn ploeggenoten bij Feyenoord om zijn transfer af te ronden.

Halverwege juni kwam naar buiten dat Al-Nassr een verbeterd bod had uitgebracht op Dávid Hancko. De verwachting was op dat moment dat beide clubs snel tot een overeenkomst zouden kunnen komen. Feyenoord leek een transfersom van zo’n veertig miljoen euro bij te kunnen gaan schrijven, terwijl Hancko zelf een megasalaris stond te wachten. Eind juni werd al duidelijk dat er binnen Feyenoord zorgen bestonden omdat het al ‘een hele tijd’ stil was vanuit Saudi-Arabië.

Begin juli wist het Algemeen Dagblad te melden dat er definitief een streep ging door de overgang van Hancko naar Al-Nassr. Feyenoord liet aan de krant weten dat 'het niet meer gaat gebeuren'. Nu is de boel alsnog in de stroomversnelling gekomen en is Hancko op weg naar Saudi-Arabië. De 27-jarige Slowaak nam vrijdagohctend afscheid van zijn ploeggenoten bij Feyenoord en het is de bedoeling dat de transfer spoedig rondkomt. Volgens VI moeten er nog een paar details 'afgekaart' worden tussen Feyenoord en Al-Nassr.

Het medium schrijft bovendien dat de Saudische club bereid is om een transfersom te betalen die vermoedelijk het record van Santiago Giménez breekt. De Mexicaanse spits maakte in januari voor zo'n 35 miljoen euro de overstap naar AC Milan. Feyenoord hoopt voor Hancko een bedrag van rond de veertig miljoen euro te incasseren.

Hancko kwam in 2022 over van Sparta Praag en werd direct basisspeler voor Feyenoord. Binnen no-time werd de Slowaak een van de leiders en beste spelers van het elftal, dat in 2022/23 ook de titel pakte. De centrale verdediger bleef zich ontwikkelen en leek al een tijdje klaar om een transfer te maken. Afgelopen zomer was er de interesse van Atlético Madrid, maar tot een overgang kwam het niet.