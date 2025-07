‘Daadkrachtig Feyenoord bereikt weer persoonlijk akkoord’

Feyenoord heeft een persoonlijk akkoord bereikt met van KVC Westerlo, zo meldt Feyenoord Transfermarkt dinsdagavond. De Rotterdammers zouden daarnaast een nieuw voorstel hebben gedaan aan de Belgen. De verwachting is dat beide clubs elkaar spoedig naderen.

Feyenoord is hard op zoek naar een linksback, nadat deze zomer afscheid werd genomen van Quilindschy Hartman en Hugo Bueno. De Rotterdammers leken aan de haal te gaan met Bjorn Meijer van Club Brugge, maar besloten hiervan af te zien. Er werd namelijk getwijfeld of de jeugdinternational op korte termijn voldoende inzetbaar zou zijn. Vorige week werd duidelijk dat Feyenoord werk ging maken van Bos van Westerlo.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is duidelijk dat de Rotterdammers vol gas geven voor Bos. De Australisch international zou akkoord zijn gegaan met een persoonlijk voorstel van Feyenoord, waardoor zijn transfer weer een stap dichterbij is. Wat de nummer drie van Nederland heeft afgesproken met Bos qua salaris en contractduur, is niet duidelijk.

Naast een persoonlijk akkoord met Bos hoopt Feyenoord ook spoedig tot een deal met Westerlo te komen. De Rotterdammers hebben een nieuw voorstel ingediend bij de Belgen. Beide clubs zouden elkaar daarmee naderen, waardoor een overeenkomst in de lijn der verwachting ligt.

🚨🇦🇺🇳🇱 #Feyenoord geeft gas voor Jordan Bos! Het nieuwtje van vorige week kan dinsdagavond aangevuld worden met nieuwe feiten:



⦾ 🚦🤝 Personal terms 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗣𝗧𝗘𝗗

⦾ 🟡🔵 KVC Westerlo heeft nieuw voorstel gekregen

⦾ 💰⏳ Clubs naderen elkaar: 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗖𝗧𝗘𝗗… https://t.co/Mm9qf5eU57 pic.twitter.com/waRlZIayn0 — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 22, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗