‘Feyenoord kijkt voor nieuwe linksback weer in België’

Feyenoord heeft een bod klaarliggen voor van KVC Westerlo, zo weet het doorgaans goed geïnformeerde Feyenoord Transfermarkt. De linksback kampt momenteel met een hamstringblessure, waardoor de Rotterdammers ook naar alternatieven kijkt.

Feyenoord heeft momenteel met Gijs Smal slechts een echte linksback in de selectie. De Rotterdammers verkochten Quilindschy Hartman aan Burnley, terwijl Hugo Bueno na een verhuurperiode terugkeerde naar Wolverhampton Wanderers. Feyenoord was dicht bij de komst van Bjorn Meijer van Club Brugge, maar besloot hiervan af te zien. Er werd namelijk getwijfeld of de jeugdinternational op korte termijn voldoende inzetbaar zou zijn.

Inmiddels is de 22-jarige Bos op de radar verschenen bij Feyenoord. De negentienvoudig international van Australië en tevens halve Nederlander moet overkomen van KVC Westerlo, waar hij sinds 2023 onder contract staat. De clubleiding van de nummer drie van Nederland heeft al een bod voorbereid op Bos. Dit bod moet nog wel worden uitgebracht.

Op dit moment kampt Bos echter met een hamstringblessure, waardoor Feyenoord ook kijkt naar de haalbaarheid van verschillende alternatieven. Een van deze alternatieven moet van buiten de EU komen. Momenteel zijn de Rotterdammers aan het ‘wikken en wegen’, aangezien ze het liefst zien dat een nieuwe linksback snel inzetbaar is.

🚨🇦🇺🇳🇱 #Feyenoord gaat zich melden voor Jordan Bos (22). De linksback, international van Australië, moet overkomen van KVC Westerlo. De Rotterdammers hebben een bod voorbereid, wat nog wel in België neergelegd moet worden. pic.twitter.com/zrLwsvJfcN — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 15, 2025 ℹ️ De halve Nederlander is momenteel geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor Feyenoord ook de haalbaarheid van alternatieven toetst. Eén van deze alternatieven moet uit een competitie buiten de EU komen. Feyenoord wikt & weegt, want wil dat de nieuwe linksback snel inzetbaar is. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 15, 2025

