Van Persie doet beroep op Feyenoord-twitteraars: 'Dit helpt de club niet'

Robin van Persie ergert zich eraan dat bij Feyenoord veel gevoelige informatie lekt naar de buitenwereld. Daardoor kunnen transfers afketsen, waarschuwt de trainer in een interview met Voetbal International.

“Wat ik persoonlijk, en dat wil ik even kwijt, wel vervelend vind, is dat best veel dingen lekken bij Feyenoord”, zegt de trainer, die begint aan zijn eerste volledige seizoen als trainer in De Kuip. “Ik hoop heel erg dat Feyenoord-supporters dat ook beseffen. Want dat zit gewoon mogelijke transfers in de weg. Dat is nu ook een aantal keren het geval.” Op Twitter (tegenwoordig X) zijn meerdere fanaccounts die nieuws over Feyenoord melden.

Hij noemt geen voorbeelden, maar doelt vermoedelijk op het mislopen van Valentín Gómez aan Real Betis. “Daarmee zeg ik niet dat elke primeur raak is, want soms zitten ze er ook naast, maar het helpt de club niet. Dat maakt het werk voor bijvoorbeeld Dennis te Kloese heel erg moeilijk. Stel dat wij met elkaar met een transfer bezig zijn, en het lekt te vroeg uit, dan moeten die Feyenoord-supporters die dat lekken, er wel rekening mee houden dat dit een negatieve uitwerking heeft op een mogelijke transfer voor hun club.”

“Dat is denk ik wel iets, waarin ik hoop dat we beter met elkaar gaan meedenken”, doet hij een beroep op de fans. “Het is een heel frustrerende factor en werkt het proces ook tegen. Soms hebben we net even een paar dagen nodig dat het even rustig blijft. Binnen onze samenwerking gaat het allemaal hartstikke goed, maar hoe dingen dan uitlekken, ik heb geen idee.”